Göztepe'de Vural resmen gitti

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de Teknik Direktör Yılmaz Vural ile resmen yollar ayrıldı

Kulübün 92'nci kuruluş yıldönümü kutlamalarında konuşan Başkan Mehmet Sepil, deneyimli teknik adamla vedalaştıklarını açıkladı. Yapılan görüşmelerde Vural ile uzlaşma sağlayamadıklarını açıklayan Sepil, "Yılmaz Vural 12 maçta çok önemli işlere imza attı. Takımızı Süper Lig'e çıkarıp tarihe geçti. Kendisi ile vedalaşmak bizim için de zor oldu. Ancak planlarımız Yılmaz Vural'la uyuşmadı. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.



Yeni çalıştırıcıyı 1 hafta içinde belirleyeceklerini ifade eden Mehmet Sepil, "Çalıştırıcımızın yerli ya da yabancı olacağını henüz netleştirmedik. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürecek. Kadro yapılanmamızı da oluşturacağız. Mevcut futbolcularımızın durumunu belirleyeceğiz" diye konuştu.



Dış transfere de değinen Sepil, "Resmiyette kimseye bir teklif yapmadık. Ancak listemizi oluşturduk. Yurt içi ve dışından Göztepe'ye katkı sağlayacak, bu formanın hakkını verecek isimlerle anlaşacağız" şeklinde konuştu.









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