Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi

Türkiye 1'inci Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Göztepe'de 4-0'lık Eskişehirspor bozgununun ardından istifa eden Okan Buruk'un yerine teknik direktörlük olması beklenen Yılmaz Vural, "Bu kulüpte 30 yıldır adım geçiyordu. Nihayet gelmek kısmet oluyor" dedi

Son olarak 1990-91 sezonunda Karşıyaka'da görev yaptığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "26 yıl sonra yeniden İzmir'e dönmek çok heyecan verici. İzmir futbolunu, layık olduğu yere yani Süper Lig'e taşımak için var gücümüzle çalışacağız" ifadesini kullandı.



Göztepe'nin önemli bir proje takımı olduğunu sözlerine ekleyen Yılmaz Vural, şöyle devam etti:



"Yakın zamanda ihaleye çıkacak stadyumun hizmete girmesiyle kulüp harika bir tesise kavuşmuş olacak. Ayrıca Menderes Tekeli'de inşa edilecek tesisin projesini de gördüm. Göztepe, bu konuda çağ atlayacak. Ben de bu süreçte kulübü sportif açıdan yukarılara taşımak için çaba göstereceğim."



Takımın son durumunu hakkında değerlendirme yapmak istemediğini de sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı, "Son haftalarda kötü sonuçlar alındı ama antrenmana çıkıp futbolcularla bire bir konuşmadan yorum yapmak istemiyorum" açıklamasında bulundu.



İstanbul'da düzenlenen 2nci Futbol Zirvesi'nde Başkan Mehmet Sepil ile görüşen 64 yaşındaki Yılmaz Vural'ın yarın sabah İzmir'de sözleşme imzalayabileceği, öğleden sonra da ilk antrenmanına çıkabileceği öğrenildi.. Yılmaz Vural'ın son 9 hafta için göreve geleceği, takımın Süper Lig'e çıkması halinde sözleşmesinin uzatılacağı ifade edildi.