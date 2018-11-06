Göztepe'de zafer sevinci

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe, düşme hattındaki Çaykur Rizespor'a evinde şans tanımayarak 2-0 galip geldi

Süleyman Gülen- Göztepe Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçında evinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. İlk yarıda Yasin’in ikinci yarıda ise Alpaslan’ın sahneye çıkmasıyla sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle son 5 maçından 4 galibiyet çıkaran GözGöz, 4 maçı da gol yemeden tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe, düşme hattındaki Çaykur Rizespor'a evinde şans tanımadı ve maçtan 2-0 galip ayrıldı. İç sahada üst üste 5'inci galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekibin gollerini 29'uncu dakikada Yasin ve 80'inci dakikada Alpaslan attı. Son 7 maçı 5 galibiyetle geçen Göztepe, puanını 18'e çıkarıp Avrupa iddiasını güçlendirdi. Ligde 11 haftada tek galibiyet alabilen Çaykur Rizespor ise 8 puanla düşme hattında kaldı. Karşılaşma sonrası Göztepe, sevincini Bornova Stadı'nı dolduran taraftarlarıyla paylaştı.

Maçtan dakikalar:

2'nci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Casrto'nun yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutunu kaleci Gökhan, yumruklarıyla uzaklaştırdı.

7'nci dakikada gelişen Göztepe atağında Halil'in sağ kanattan pasıyla ceza sahasına giren Yasin, kaleci Gökhan'la girdiği mücadelede şutunu çektikten sonra yerde kaldı. Göztepeliler penaltı beklerken Hakem Yaşar Kemal Uğurlu korneri gösterdi.

25'inci dakikada Çaykur Rize tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan Boldrin'in ortasında Samudio'nun ceza sahasında gelişine sert şutunu kaleci Beto kornere çeldi.

29'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Halil'in ortaladığı topu arka direk dibinde Yasin kafayla ağlara bıraktı: 1-0.

37'nci dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren ev sahibinden Jerome'un şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

69'uncu dakikada gelişen Göztepe atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Halil'in şutunu kaleci Gökhan kornere tokatladı.

80'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Göztepe hücumunda topu sol çaprazda önüne alıp ceza sahasına giren Alpaslan, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Gökhan'ı avladı: 2-0.

86'ncı dakikada Çaykur Rizesporlu Robin Yalçın ceza alanı dışından kaleyi yokladı, üstten aut.

Karşılaşma 2-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Kemal Yılmaz (xx), Serkan Olguncan (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxx) - Gassama (xxx), Titi (xx), Reis (xxx), Berkan (xx), Poko (xxx), Borges (xx), Yasin (xxx) (Dk. 89 Gouffran), Castro (xxx) (Dk. 64 Alpaslan xxx), Halil (xxx), Jerome (xx) (Dk. 63 Cikalleshi xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Samudio (xx), Brabec (x), Saadane (xx), Mehmet (x), Ali (x) (Dk. 84 Mustafa), Koray (x), Boldrin (xxx), Robin Yalçın (xx), Aminu (x) (Dk. 81 Süleyman x), Vedat Muriqi (x) (Dk. 65 Gladky xx)

GOLLER: Dk. 29 Yasin, Dk. 80 Alpaslan (Göztepe)

SARI KART: Dk. 76 Ali (Çaykur Rizespor)

OYNAYIP KAZANDIK

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, kendi oyunlarının oynayıp kazandıklarını belirtti.

Bektaş, "Kendi evimizde kazanmak için, kendi oyunumuzu oynamak için sahaya çıktık. Presle başladık. Golden önce de pozisyonumuz vardı. Herkes mevkisinde gereğini yaptı. Bizim oyun tarzımız herkes kendi mevkisinde görevini yaptığı zaman ortaya çıkıyor. Castro tek antrenmanla maça çıktı. Golden sonra orta sahada oyun tempomuz biraz düştü. Jerome'un diz ağrısıyla oyundan çıkmasıyla oyunu ileri yıkamadık. Değişiklikler tam zamanında oldu. Alpaslan ve Cikalleshi iyi işler yaptı. Bu sayede tekrar önde oynadık. İki takım da eşit koştu. Centilmence, güzel bir mücadele oldu. Camiamıza hayırlı olsun. 11. haftada 18 puan yapmak önemli. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu. Bektaş, takımın iç sahada kazanıp deplasmanda kazanamamasıyla ilgili, "Aslında dış sahada kötü oynamıyoruz. Bu zinciri kırmamız lazım" diye konuştu.

OKAN BURUK: "ÜSTÜN OYNAYIP KAYBETTİK"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk ise Göztepe mağlubiyeti sonrası rakipten üstün oynadıkları bir maçı kaybettiklerini söyledi. Düşme hattında kalan Karadeniz temsilcisinde Buruk, "Üzüntülüyüz. Buraya kazanmak için gelmiştik. Maçın geneline baktığımızda oyunun başında rakibe 1-2 pozisyon verdik. Golü yedikten sonra da oyuna hakimdik ama ceza sahası içinde istediğimiz pozisyonları bulamadık. İyi oynadığımız, her şeyiyle rakipten üstün olduğumuz maçtı. Bu maçı 2-0 kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Göztepe'yi tebrik ediyorum. Çok kaliteli bir takımlar" dedi.