Göztepe'den hakem tepkisi

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, TFF 1. Lig'de son oynadıkları Bandırmaspor karşılaşmasında düdük çalan hakem Çağatay Şahan'ın uzun süredir görev alamadığını, kendi maçlarına neden atandığını merak ettiklerini söyledi

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, berabere sonuçlanan Bandırmaspor maçının hakemi Çağatay Şahan'ın en son 15 Ekim'de bir müsabakada görev aldığını belirtti.



Çağatay Şahan'ın yönettiği maçlarda formsuz performansı ile dikkati çektiğini savunan Papatya, açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Dinlendirilerek görev verilmeyen hakem Çağatay Şahan'ın hangi amaçla Süper Lig'in en büyük adaylarından biri olan takımımızın maçına uzun bir aradan sonra ilk görev olarak atandığını merak ediyoruz. Çağatay Şahan, yönettiği diğer maçlarda da kötü performansı sebebiyle kulüp yöneticilerinden tepki görmüş bir hakemdir. İzmir'in Süper Lig özlemini dindirme hedefinde olan, bu yolda büyük yatırımlar yapan, ülkemizde idari, sportif ve mali açılardan örnek olma hedefindeki kulübümüzün maçına böylesine formsuz bir hakemin atanmasının mantıklı ve iyi niyetli bir yanını göremiyoruz. Bundan sonra görevlendirme yapacak Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurumlarının maçlarımıza yapacağı atamaların takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız."