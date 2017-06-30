Göztepe'den taraftara şiirli yanıt

Süper Lig'deki zorlu yarış öncesi transferde geç kalındığı gerekçesiyle taraftarlarının eleştirilerine hedef olan Göztepe yönetimi, harekete geçti. Transfer bekleyen taraftara da şiirli cevap geldi

Yönetim, listedeki isimlerden Gençlerbirliği'nden ayrılan tecrübeli ön libero Selçuk Şahin'le anlaşmaya varırken Kasımpaşa'nın Portekizli ofansif orta saha oyuncusu Andre Castro'yla da son aşamaya gelindiği bildirildi. Yönetimle İzmir'de görüşen 36 yaşındaki Selçuk'la her konuda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Selçuk Şahin, daha önce 12 yıl aralıksız Fenerbahçe'de oynayıp 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, UEFA'da yarı final oynadı.



Kasımpaşa'da 4 sezon aralıksız forma giyen Castro, sözleşmesi bittikten sonra kulübüyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamayıp yönünü kendisine teklif sunan Göztepe'ye çevirdi. Süper Lig'de 131 maçta 18 gol atan 10 numara, kariyerinde Portekiz'de Porto, İspanya'da Sporting Gijon formaları da giyip Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynadı.



Bu arada sarı-kırmızılı ekibe Atiker Konyaspor'dan ayrılan 29 yaşındaki sol bek Mehmet Uslu ve Chelsea'nin Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı stoperi Kenneth Omeruo da önerildi. Nijerya'da yayın yapan internet siteleri de Göztepe'nin Süper Lig'de geçen sezon 26 maça çıkan 24 yaşındaki Omeruo'yla ilgilendiğini yazdı.









TARAFTARLARA ŞİİRLİ CEVAP