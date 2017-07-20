Göztepe, Doğanay Kılıç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı

SÜPER Ligin yeni takımı Göztepe, Gaziantepspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğanay Kılıç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı

Altyapısında forma giydiği Bursaspor ile profesyonel futbol hayatına başlayan Doğanay, 2015-16 sezonunda Gaziantepspor'a transfer oldu. Genç futbolcu geçen sezon 7'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 maçta forma giydi. Göztepe, U18 ve U19 Milli Takım'da 8 kez forma giyen Doğanay için yetiştiricilik bedeli ödeyecek. Doğanay, sarı kırmızılı ekibin yeni sezon öncesi orta sahaya yaptığı sekizinci takviye oldu.

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