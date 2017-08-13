Göztepe-Fenerbahçe: 2-2

SÜPER Lig'in ilk haftasında İzmir'de Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe sezona kayıpla başladı: 2-2. Bornova Stadı'ndaki randevuda henüz 5'inci dakikada Alper'in golüyle öne geçen Kanarya, 3 dakika sonra Castro'ya engel olamadı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona ererken, Göztepe 56'ncı dakikada Scarione ile üstünlük sayısını buldu. Ancak Skrtel 64'üncü dakikada Fenerbahçe'yi ipten alan golü attı, iki taraf da 1'er puanla 2017-18 sezonuna girdi. Ev sahibi takım geçen sezondan sarkan cezası yüzünden seyirci desteğinden yoksun sahaya çıkarken, Fenerbahçe'ye 300 kadar taraftarı destek verdi

STAT: Bornova



HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Kemal Yılmaz (xx), Serkan Çimen (xx)



GÖZTEPE: Beto (x) - Sabri (xx), Peybernes (xx), Kadu (xxx), Schwechlen (xx), Ghilas (xx) (Dk. 90 Tayfur), Rotman (xx), Scarione (xxx) (Dk. 90 + 4 Doğanay), Castro (xxx), Gouffran (xx) (Dk. 76 Halil x), Jahovic (xx)



FENERBAHÇE: Volkan (x) - Isla (xx), Skrtel (xxx), Neustaedter (xx) (Dk. 85 Samed), İsmail (xx), Dirar (xx) (Dk. 68 Chahechouhe x), Josef De Souza (xxx), Mehmet Topal (xx), Alper (xxx), Valbuena (xxx), Van Persie (x) (Dk. 68 Ahmethan x)



GOLLER: Dk. 5 Alper, Dk. 64 Skrtel (Fenerbahçe), Dk. 8 Castro, Dk. 56 Scarione (Göztepe)



SARI KARTLAR: Dk. 23 Rotman, Dk. 87 Sabri, Dk. 90 + 2 Castro, 90 + 3 Beto (Göztepe), Dk. 90 + 4 Samed (Fenerbahçe)



5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Topal'ın ara pasıyla hareketlenen İsmail topu bomboş durumdaki Alper'e aktardı. Altıpas üzerinden meşin yuvarlağa dokunan Alper fileleri sarstı: 0-1.



8. dakikada Göztepe eşitliği sağladı. Orta sahadan yapılan ortada İsmail'den seken topa ceza sahası dışından Andre Casto sert vurdu. Kaleci Volkan büyük bir hata yapıp topu ellerinden kaçırdı: 1-1.



17. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı köşe atışında Neustaedter'in kafayla indirdiği topa Van Persie röveşatayı vurdu. Kaleci Beto gole izin vermedi.



38. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortaladığı topa Van Persie uçup kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Beto'nun kontrolünde yandan auta çıktı.



45 + 1. dakikada Valbuena'nın uzun pasıyla Van Persie ceza sahasına hareketlendi. Ancak ağır kalan Hollandalı'dan önce savunma araya girip tehlikeyi savuşturdu.



47. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Dirar'ın sağdan ortasında Mehmet Topal kafayı vurdu. Top yan direğe çarpıp kaleci Beto'da kaldı.



56. dakikada Göztepe üstünlüğü ele geçirdi. Sabri'nin sağdan getirdiği topu ceza yayı üzerinde iyi kontrol edip Mehmet Topal'dan sıyrılan Scarione sert bir vuruşla kaleci Volkan'ı çaresiz bıraktı: 2-1.



64. dakikada gol düellosu devam etti. Valbuena'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Skrtel kafayı çaktı: 2-2



81. dakikada Mehmet Topal'dan aldığı topla Göztepe kalesine yanaşan Valbuena'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş sonuç getirmedi.



90 + 3. dakikada Valbuena sağdan ortaladı, Skrtel'in kafa vuruşunda top az farkla üstten oyun alanını terk etti. Maç da 2-2 bitti.



Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından



FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-2 sona eren Göztepe maçında istenilen oyunu sergileyemediklerini söyledi.



Harika bir golle maça başladıklarını belirten Kocaman, "Her şey tam istediğimiz gibi olacakken, neredeyse topa dokunamadan golü yedik. Göztepe'nin attığı beraberlik golü başlangıç stratejimizi oldukça bozdu. 30'uncu dakikaya kadar moral bozukluğu ile oynadık, ardından toparlanma süreci yaşadık" dedi.



İkinci devreye de iyi başladıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Çok net bir fırsatı değerlendiremedik. Ardından rakibimiz ikinci golü buldu. Buna çabuk karşılık versek de şuursuz bir oyun ortaya koyduk. Girdiğimiz pozisyonların birçoğu tesadüf eseriydi" dedi. Kocaman, şampiyonluk yolundaki en büyük kriterin basit gol yememek olduğunu sözlerine ekleyerek, "Bu sıkıntı sürerse gol atmaya yetişemeyiz. O nedenle bir an önce bireysel hataları en aza indirgemeliyiz. Bizim işimiz doğru zamanda, doğru oyuncuları oynatmak. Şampiyon olmak için her şeyi yapacağız ve şampiyon olacağız. Aramıza yeni katılan futbolcular da bize çok katkı verecek" yorumunu yaptı. Aykut Kocaman, "Elbette kayıplar olacaktır ama doğruları kırılmadan bulmalıyız" ifadesini kullandı.



Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise, 14 yıl sonra yükseldikleri Süper Lig'e puanla başlamanın çok önemli olduğunu vurguladı. Fenerbahçe gibi güçlü bir takıma karşı pozitif bir görüntü ortaya koyduklarını söyleyen Tuna, "Bugüne kadar geçirdiğimiz hazırlık süreci zordu. Bazı futbolcular henüz geçen hafta aramıza katıldı. Biz inancımızı göstermek mecburiyetindeydik. Futbolcularımı, düşüncelerimizi sahaya yansıttıkları için kutluyorum. Onların kalitesinden ve yeteneklerinden şüphem yok. Takımımız eminim daha iyi olacaktır. Taraftarımız tribünde olsaydı sonuç farklı olabilirdi. Taraftarımızın dönüşüyle her şey çok daha iyi olacak" dedi.



Tuna, Basel'den sol bek Traore'yi kadrolarına dahil ettiklerini de açıkladı ve "Traore pazartesi resmi sözleşmeye imza atacak. Savunmaya bir takviye daha yapabiliriz. Bu akşam defansın solunda oynattığım Leo Schwechlen'den çok memnun kaldım. Leo hakkında gidebilir raporu verildi ama o halen bizim oyuncumuz" ifadelerini kullandı.



Göztepe kaptanı Sabri Sarıoğlu ise güzel bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi. Deneyimli futbolcu, "Takımda çok iyi bir birliktelik kurduk. Bocaladığımız anlar oldu ama genelde oyun disiplininden kopmadık. Camiaya yakışan bir görüntü ortaya koyduk. Eğer taraftarımız yanımızda olsaydı çok daha iyi bir sonuç ortaya çıkardı" dedi. Sabri, seremonide Fenerbahçe kaptanı Volkan'la tokalaşmamasını, "Volkan'a olan düşüncelerim değişmedi" diye yorumladı.



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