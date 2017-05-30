Göztepe finale çıktı, taraftar coştu

Dün Boluspor'u 2-0 yenen Göztepe, adını finala yazdırdı

TFF 1'nci Lig play off yarı finalde Boluspor, 2-0'ın rövanjında sahasında Göztepe A.Ş.'ye aynı skorla 2-0 mağlup oldu. Dos Santos ve Alim'in kırmızı kart gördüğü maçta Boluspor, karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Göztepe A.Ş., iki maçta ta rakibini 2-0 yenerek finale yükseldi.



9’uncu dakikada Tayfur soldan ceza sahasına girerken Halil’e verdi. Halil’in vuruşunda top auta çıktı.



11’inci dakikada Akabueze, sağdan ortaladı, kalecinin elinden kaçırdığı topa Peopon vuramadı.



21’inci dakikada Hakan soldan ortaladı, Guido’nun şutu az farkla yandan auta çıktı.



22’nci dakikada Hakan korneri kullandı, Alim’in kafa vuruşu üstten auta çıktı.



26’ncı dakikada orta sahadan kullanılan serbest vuruşta Guido ceza sahasında topu kontrol ettiği sırada defans topu uzaklaştırdı.



31’inci dakikada Jahovic sağdan çalımlarla ceza sahasına girdi, Tayfur’a pasını verdi, bu futbolcunun plasesi az farkla yandan auta çıktı.



35’inci dakikada ceza sahası içinde oluşan karanbolde top Jahovic’in önünde kaldı, plasesinde top auta gitti.



45’inci dakikada Jahovic, serbest vuruşta yaklaşık 30 metreden direk kaleye vurdu, top kaleciden döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



49'uncu dakikada Guido soldan ortaladı, Peopon'un kafa vuruşu az farkla ayndan auta gitti.



51'inci dakikada Yusuf Emre sağdan ortaladı, Guido'nun kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.



59'uncu dakikada Abdulkadir ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert vurdu top az farkla auta gitti.



61'inci dakikada Yusuf Emre'nin ara pasında Peopon sağ çaprazdan vurdu, araya defans girdi.



65'inci dakikada Akabueze sağdan ortaladı, Peopen kafayla vurdu, kaleci son anda topu kornere çeldi.



74'üncü dakikada Canberk soldan ortaladı, Hakan topu ıskalayınca top Tayfur'un önünde kaldı, vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.



75'inci dakikada Dos Santos, rakip ceza sahası içinde Emre Can'a müdahalesi sonucu kırmızı kart gördü. Dos Santos ve diğer futbolcular karara tepki gösterdi. Uzun süre tepki gösteren Dos Santos, teknik direktör Fuat Çapa tarafından sahadan çıkarıldı.



90'ncı dakikada Alim, rakibine yaptığı müdahale sonucu ikini sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



90+4'üncü dakikada Murat, ceza sahası içinde plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.



Karşılaşma, Göztepe A.Ş.'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.





STAT: Atatürk



HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu (xxx), Erdem Bayık (xxx)



BOLUSPOR: Melih (x)- Fatih (xx) (Dk.46 Ramazan xx), Renato Arapi (xx), Alim (xx), Hakan (xx), Özgür (x) (Dk.44 Abdulkadir xx), Yusuf Emre (xx), Akabueze (xx), Guido (x), Andre Santos (xx), Peopon (x)



GÖZTEPE A.Ş.: Günay (xxx)- Tanju (xx), Emre Can (xxx), Schwechlen (xxx), Canberk (xxxx), Gosso (xxx) (Dk.82 Murat), Segbefıa (xxx), Jahovic (xxx), Halil (xxx) (Dk.89 Sinan), Tayfur (xxxx) (Dk.86 Alexhander), Mehmet Umut (xxx)



GOLLER: Dk.74 Tayfur, 90/4 Murat (Göztepe A.Ş.)



KIRMIZI KARTLAR: Dk. 75 Dos Santos, Dk.90 Alim



SARI KARTLAR: Peopon, Yusuf Emre, Hakan (Boluspor) Halil, Tanju, Canberk, Gosso, Mehmet Umut (Göztepe A.Ş.)



Taraftarda final coşkusu

TFF 1. Lig Play-Off yarı finalinde İzmir'de 2-0 yendiği Boluspor'u deplasmandaki rövanş mücadelesinde de aynı skorla mağlup ederek adını finale yazdıran Göztepe'nin taraftarı İzmir'de büyük coşku yaşadı.Güzelyalı Paten Parkı'nda toplanan binlerce taraftar karşılaşmayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu iki dev ekrandan izledi. Boluspor zaferinin ardından meşale şov yapıp şölen havası estiren sarı-kırmızılılar, “Şampiyon Göztepe” tezahüratlarıyla geceyi inletti. Mustafa Kemal Sahil Yolu'nda araçlarıyla konvoy oluşturan Göztepeliler renkli görüntüler oluştururken, final sevinci gece geç saatlere kadar devam etti. İzmir Emniyeti'nin geniş güvenlik önlemleri aldığı organizasyonda herhangi bir olay meydana gelmedi. İzmir'deki yoğun yağışa rağmen Göztepe taraftarı coşkusunu kaybetmezken, Bornova Meydanı'nda kurulan dev ekrandan maçı izleyen taraftarlar da zaferi doyasıya kutladı.Göztepe, pazar günü Eskişehirspor'la tarafsız sahada oynanacak finalde Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.