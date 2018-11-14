Göztepe geri dönemedi

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Büyükşehir Belediyespor'a deplasmanda 2-1 yenilerek 12'nci haftayı mağlubiyetle kapatan Göztepe, bu sezon geriye düştüğü hiçbir maçtan puan alamadı

Toplamda 6 mağlubiyet elde eden İzmir temsilcisi, Yeni Malatyaspor'a 3-1, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Akhisarspor'a 1-0, Kasımpaşa'ya 3-1, Erzurumspor'a da 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Tüm maçlarda ilk golü kalesinde gören sarı-kırmızılılar Yeni Malatyaspor karşısında 1-1'lik skoru yakalasa da sahayı boynu bükük terk etti. Geride kalan 12 haftada 18 puan toplayan Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'la birlikte berabere kalmayan iki takımdan biri oldu.

Göztepe bu sezon Süper Lig'de penaltı kullanmayan tek takım unvanını da aldı. Aleyhine ise 2 penaltı düdüğü çalınan İzmir ekibinde kaleci kaptan Beto, Trabzonsporlu Burak ve Beşiktaşlı Oğuzhan'ın atışlarını kurtardı. Göztepe, Beto'nun geçit vermediği iki karşılaşmayı kazanmasını bildi. Milli maçların ardından evinde lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları süren sol bek Traore, orta saha oyuncuları Atakan ve Deniz Kadah'ın tedavileri sürüyor. Son 4 maçta görev yapamayan Deniz'in hızla iyileştiği ve milli arada tedavisinin tamamlanacağı ifade edildi. Deniz'in yapılacak son kontrollerinin ardından Medipol Başakşehir maçında oynayıp oynayamayacağı netlik kazanacak.