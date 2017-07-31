Göztepe, hentbolde iki isimle daha anlaştı

Hentbol Erkekler Süper Lig ekibi Göztepe, transfer çalışmalarına devam ediyor

Beşiktaş Mogaz'dan milli kaleci Yunus Özmusul, Tunus'un Esperance Sportive De Tunis takımından pivot Marouan Chouiref ve Macar ekibi Telekom Veszprem'den sol oyun kurucu Mirko Milasevic'i kadrosuna dahil eden sarı kırmızılılar, Mykhaylo Krivchikov ile Aleksandar Stanojevic'i de renklerine bağladı.



Son olarak Finlandiya'nın Kasipalloseura Riihimaen Cocks ekibinde oynayan Ukraynalı sol kanat Krivchikov ve Suudi Arabistan'da Al Ahli forması giyen Sırp sağ oyun kurucu Stanojevic 1'er yıllık imza attıran yönetim, takviye çalışmalarının süreceğini bildirildi. Antrenör Adnan Öztürk, Eurochallege Cup'ta mücadele edeceklerini belirterek, "Bu sezon 3 kulvarda parkeye çıkacağız, güçlü bir ekip kuruyoruz" dedi.