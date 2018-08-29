Göztepe iki bombayı birden patlattı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, transferin bitimine 2 gün kala bombaları patlattı

Uzun süredir forvet arayan sarı-kırmızılılar hem listesindeki Cameron Jarome hem de Sokol Cikalleshi ile kesin olarak anlaştı. Son olarak Osmanlıspor forması giyen Arnavut golcü Cikalleshi, İzmir'e gelip sağlık kontrolünden geçti. İngiltere'nin Norwich City ekibinde top koşturan Jarome'un ise yarın sabah sağlık taramasına gireceği bildirildi. Çifte transfer hamlesiyle golcü sorunun çözen Göz-Göz'de Teknik Dierektör Bayram Bektaş da oldukça rahatladı. Son 2 haftada kadroya giremeyen Ghilas'tan hiç verim alamayan, daha çok forvet arkası görev yapan Deniz Kadah'ı ileri uca monte eden Bektaş'ın cumartesi günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçında iki yeni golcüyü sahaya süreceği bildirildi.

Türkiye'deki kariyerine 2015-16 sezonunda Medipol Başakşehir'de başlayan 28 yaşındaki Cikalleshi ertesi sezonun ikinci yarısında Akhisarspor'a kiralandı. Geçen yıl ise Başakşehir'e dönüp ardından Osmanlı'nın yolunu tutan deneyimli golcü, Süper Lig'de çıktığı 70 maçta 19 gol kaydetti. Göztepe'nin diğer golcüsü Cameron Jarome ise ilk kez yurt dışı tecrübesi yaşayacak. İngiltere'de Cardiff City, Birmingham, Stoke City, Crystal Palace, Nowich ve Derby County formalarını terleten 31 yaşındaki oyuncu 374 müsabakada 86 gol atmayı bildi. Cikalleshi ve Jarome transferlerini gerçekleştiren Göztepe'nin Nabil Ghilas ve Oscar Scarione'yi elden çıkarmak için yoğun çaba sarfettiği bildirildi. İki oyuncu için Süper Lig'den taliplerin olduğu vurgulanırken, transferin son günü olan cuma'ya kadar sorunun çözüleceği kaydedildi.