Göztepe ikinci haftada ilk mağlubiyetini aldı

Süper Lig'in ikinci haftasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olup ilk yenilgisini alan Göztepe'de moraller bozuldu. Fenerbahçe beraberliği ile başladığı ligde ilk galibiyetini elde etmek isteyen sarı kırmızılılar, savunmada yapılan kritik hatalarla alarm verdi. İki stoperden önce Kadu, ardından da Peybernes'in penaltı yaptırması eleştiri oklarının hedefi olurken, teknik direktör Tamer Tuna camiadan sabır istedi. Çok yeni bir takım olduklarını belirten Tuna, "Uyum yakalamak adına biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. Ancak taraftarımız emin olsun, bu süre çok uzamayacak" diye konuştu

Kayseri'de oyuna iyi başlayan tarafın kendileri olduğunu anlatan Tamer Tuna, "Bizim açımızdan her şey olumlu gidiyordu. Fakat 17. dakikada penaltı pozisyonu sonrası yediğimiz golle oyun Kayserispor'da gözüktü. İlk yarıda topun sahada kalma süresinin azalması ve oyunun sık durmasıyla ciddi tempo kaybettik" dedi.



İkinci yarıda ise hakimiyeti ellerine geçirdiklerini ifade eden teknik adam, "Topa tamamen sahip olan, atak geliştirmeye çalışan bir Göztepe izledik. Ancak 90 dakikalık bölümün sadece 50 dakikasında top oyunda kalabildi. Oynanması gereken maçın yarısı oynandı. Bu düşünülmesi gereken bir konu. Kaleciye pres yapan, önde basan bir takım olmamıza rağmen rakibimizin kalecisi Muammer 7 dakika ile maçın en fazla topla oynayan oyuncusu oldu. Bunların artık son bulmasını istiyoruz" dedi. Bu hafta seyircisiz oynanacak maçta Trabzonspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Tuna, "Çok zorlu bir maça daha çıkacağız. Taraftarımızın yanımızda yer alamayacak olması yine büyük handikap. Ancak şartlar ne olursa olsun ilk galibiyetimizi almak istiyoruz" açıklamalarını yaptı.



BETO PARMAK ISIRTTI



Göztepe'nin Sporting Lizbon takımından transfer ettiği 35 yaşındaki kaleci Beto Pimperel, Kayserispor maçında sergilediği performansla adeta taraftarın gönlünde taht kurdu. Portekizli kaleci takımının 1-0 kaybettiği karşılaşmada 2 penaltı kurtarmayı başardı. Önce 17'nci dakikada Deniz Türüç'ün atışını çelen Beto, pozisyonu takip eden Varela'nın golüne engel olamadı ve savunmanın yaptığı hatanın bedelini ödedi.



32'nci dakikada Deniz'in ceza sahası dışından çektiği şutu müthiş çıkaran Portekizli eldiven yine takdir topladı. Bu kez 65'inci dakikada Güray'ın kullandığı penaltı atışında gole izin vermeyen Beto, tüm çabalarına rağmen takımının mağlup olmasını engelleyemedi. Beto maç sonunda yaptığı açıklamada, "Penaltı kurtarmak kaleciler için zor şeylerden biridir. Ben çalışmalarım sayesinde doğru tercihler yaptım. Kayserispor karşısında gerçek kalitemizi gösteremedik. Yeni bir ekibiz, takımımıza inanıyorum. güzel işler başaracağız" dedi.