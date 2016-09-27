GÖZLER YENİ BORNOVA'DA

MANİSASPOR'A TEŞEKKÜR



Haber Kaynağı: DHA

Göztepe, 2003-04, 2011-12, 2012-13 ve 2015-16 sezonlarında da yer aldığı 1inci Lig'de 2 defa düşme üzüntüsü yaşarken Manisaspor galibiyetiyle taraftarının yıllardır hasret çektiği zirveye sonunda averajla da olsa yerleşmiş oldu. Göztepe, bu başarısıyla ayrıca profesyonel liglerde 512 gün sonra yeniden lider olmanın mutluluğunu yaşadı.Son olarak Spor Toto 2'nci Lig'de şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükseldiği 2014-15 sezonunda, 3 Mayıs 2015 tarihi itibariyle birinci sırada bulunan sarı kırmızılılar uzun zaman sonra gelen liderlik keyfini doyasıya kutladı.Manisaspor deplasmanında takımını yalnız bırakmayan yaklaşık 3000 Göztepeli futbolsever, 90 dakika bitiminde 19 Mayıs Stadı'nı karnaval yerine çevirdi. Futbolcuları ve teknik ekibi tribünlere çağırıp birlikte isyan marşını söyleyen taraftarlar, İzmir dönüşünde de kafile otobüsünün önünü sık sık keserek futbolcuları bağrına bastı.Teknik direktör Okan Buruk ise hak ettikleri yerde olduklarını söyledi. Hedeflerinin her zaman en yukarısı olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Göztepe Türkiye'nin en büyük markalarından biri. Bu değerin daima zirvede olması gerekiyor. Göztepe ilk birinci sırada görmek bana onur veriyor" dedi. Amaçlarının Süper Lig yarışından kopmamak olduğunu ifade eden Okan Buruk, şöyle devam etti:"Manisaspor galibiyetini artık unutacağız. Şimdi cumartesi günü Elazığspor ile evimizde oynayacağımız karşılaşmaya konsantre olacağız. Manisa'da ruhumuzu ortaya koyarak mücadele ettik. Maç 3-0'a gelmesine rağmen oyuncularım disiplinden ve gol atma arzusundan vazgeçmedi. Seri galibiyetlerle yolumuza devam edeceğiz."Göztepe Başkan vekili Talat Papatya, cumartesi günü oynayacakları Elazığspor karşılaşmanın Yeni Bornova Stadı'nda oynanabileceğini açıkladı. Statta çok az eksik kaldığını belirten Talat Papatya, bu konuda şunları söyledi:"Stada giderek incelemelerde bulunduk. Elektrik sistemindeki sorunlar tamamen giderildi. Işıklandırmalarda hiçbir problem yok. Passolig sistemi de devreye girdi. Şu anda stadın ufak çapta temizliğe ihtiyacı var. Çevre düzenlemesi de bitme aşamasında. Hepimiz Bornova'da oynamak için canla başla çaba gösteriyoruz. Futbol Federasyonu yetkilileri statta inceleme yapacak ve kesin karar verilecek."Göztepe yönetimi, Manisaspor derbisinin ardından siyah beyazlı yönetime ve taraftarlarına teşekkür etti. Başkan Vekili Talat Papatya, 19 Mayıs Stadı'nda çok iyi ağırlardıklarını söyledi. İki takım taraftarının stada kol kola geldiğini belirten Talat Papatya, şöyle dedi:"Manisaspor-Göztepe karşılaşması Türkiye'ye örnek olsun. Taraftarlar maçtan önce birlikte yemek yedi, omuz omuza stada yürüdü. Bu görüntülerin her yerde sürmesini diliyoruz. Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen ve yönetimine de teşekkür ediyoruz. İkinci yarıda İzmir'de oynanacak maçta biz de Manisaspor takımını, yönetimini ve taraftarını en iyi şekilde ağırlaşacağız."