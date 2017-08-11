Göztepe ilk maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Süper Lig'e 14 yıl sonra geri dönen Göztepe, sezonun ilk maçında yarın şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'yi konuk edecek

Bornova Stadı'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Antalya'da geçen sezon Eskişehirspor ile oynanan 1'inci Lig play o+ff finalinde yaşanan saha olayları yüzünden 2 maç ceza alan Göztepe, ilk sınavına, taraftar desteğinden yoksun çıkacak. Sarı lacivertliler ise stat kapasitesinin yüzde 5'i olan 308 taraftarıyla takımlarını kale arkası tribününden destekleyebilecek.



Kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıkacak teknik direktör Tamer Tuna, Fenerbahçe karşısında iyi futbol oynayıp istedikleri sonucu alacaklarını söyledi. Yeni bir ekip olduklarını dile getiren Tamer Tuna, "Savunmada zaaflarımız olabilir. Ancak yine de oyuncularım sahada ellerinden geleni yapacaktır. Bu maçla birlikte güçlü bir kimliği olan Göztepe'yi taraftarımıza sunacağız" dedi. Başkan Mehmet Sepil de takımına inandığını dile getirip, "Yeneriz, yeniliriz önemli değil ama asla pes etmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.



TEK EKSİK SELÇUK



Göztepe, karşılaşmaya tek eksikle sahaya çıkacak. Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen sarı kırmızılılarda Gençlerbirliği'nde transfer edilen eski Fenerbahçeli Selçuk Şahin, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle kadroda yer almayacak. Sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Tamer Tuna'nın karşılaşmaya Beto - Sabri, Hakan Çinemre, Peybernes, Tanju, Halil (Jahovic), Rotman, Castro, Scarione, Gouffran ve Ghilas on biriyle çıkması bekleniyor. Göztepe'nin son olarak Beşiktaş'tan kadrosuna dahil ettiği golcü Ömer Şişmanoğlu'nun 21 kişilik kadroda yer alabileceği öğrenildi.



İLK MAÇLARI KAYBETMEDİ



Süper Lig'de 26'ncı sezonuna girecek Göztepe, devler arenasında evinde oynadığı ilk hafta maçlarını hiç kaybetmedi. Bugüne kadar İzmir'de ev sahibi konumunda 15 sezon açılışı yapan sarı kırmızılı ekip, 10 galibiyet ve 5 beraberlik alıp tarihi bir istasitik elde etti. Göztepe, geride kalan 25 sezonda, ev sahibi olduğu ilk hafta maçlarında Altınordu, Bursaspor ve Altay'la 2, Karşıyaka, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Eskişehirspor, Galatasaray, Diyarbakırspor, Kocaelispor ve Elazığspor'la da 1 kez karşılaştı. Göztepe, evindeki ilk karşılaşmalarda şu ana kadar 23 gol atıp, 9 gol yedi.