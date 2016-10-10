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    • Göztepe, İstanbul deplasmanında kaybetmiyor

    TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak Göztepe, İstanbul takımları ile oynadığı maçlardaki üstünlüğünü bu müsabakada da devam ettirmek istiyor

    10 Ekim 2016 Pazartesi 13:40
    Göztepe, İstanbul deplasmanında kaybetmiyor
    26 Ağustos 2012'de TFF 1'inci Lig'de Kartalspor'a deplasmanda 2-1 yenildiği müsabakadan bu yana İstanbul'da kaybetmeyen sarı kırmızılı ekip, bu periyotta yaptığı 15 karşılaşmada 7 galibiyet, 8 de beraberlik elde etti.

    2012-2013'de Kartalspor'u evinde 2-0 yenerek seriye başlayan Göztepe, 2013-2014'te 2'nci Lig Beyaz Grup'ta eşleştiği Gaziosmanpaşa, Kartal, Sarıyer ve Pendikspor'a yenilmedi. Ligde Pendikspor'u 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla mağlup eden İzmir ekibi, Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Kartalspor ile oynadığı maçlardan beraberlikle ayrıldı. 

    Aynı sezon play off'a kalan Göztepe, Kartalspor'u 1-0 ve 2-0 yenerek tur atladı.

    Göztepe 2'nci Lig'de şampiyon olduğu 2014-2015'te de İstanbul temsilcilerine karşı üstünlüğünü sürdürdü. Tepecikspor ve Sarıyer'i deplasmanda 4-2'lik sonuçlarla yenen Göztepe İzmir'de iki takımla da berabere kaldı. Bu periyotta rakiplerine 26 gol atan sarı kırmızılılar 13 gol yedi. Ümraniyespor maçının hazırlıklarına 2 gün iznin ardından bugün başlayacak Göztepe'de sol bek Mehmet Erdem'in iyileşmesi sevinç yarattı.

    İki haftadır bu oyuncudan yararlanamayan Teknik Direktör Okan Buruk'un Mehmet'i 11'e monte edip, sol bek oynattığı Schwechlen'i stopere kaydıracağı belirtildi. Göztepe'de sakatlıkları süren stoper Emre Can ve orta saha Salim ise forma giyemeyecek.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: TFF, 1inci, Ligde, Cumartesi, Günü

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