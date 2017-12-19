Göztepe istediğini aldı 1-0

Süper Lig'de Göztepe fırtınası devam ediyor. Göztepe, evinde Atiker Konyaspor engelini de geçerek 4'te 4 yaptı

Erkan Kart- Süper Lig'de Göztepe fırtınası devam ediyor. Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir Karabükspor ve Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan sarı-kırmızılılar, evinde Atiker Konyaspor engelini de geçerek 4'te 4 yaptı: Göz-Göz, Jahovic'in 43. dakikada penaltıdan attığı golle 3 puana uzandı. İzmir ekibi bu sonuçla puanını 30'a çıkarırken, konuk Konyaspor ise 14 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



20. Dakikada Tanju'nun sağdan ortaladığı topta Gouffran kafayı vurdu. Kaleci Serkan meşin yuvarlağı köşede kontrol etti.



26. Dakikada Selçuk ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Kaleci Serkan topu güçlükle uzaklaştırdı.



32. Dakikada Milosevic'in sağ kanattan getirdiği topta Bourabia şutunu çekti, kaleci Beto iki hamlede topa sahip oldu.



41. Dakikada Göztepe penaltı kazandı. Kosanovic'in kullandığı köşe atışında Jahovic Selim’in müdahilesiyle yerde kalınca hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi.



43. Dakikada atışı kullanan Jahovic skoru 1-0 yaptı.



53. Dakikada Castro'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Serkan gole izin vermedi. .



70. Dakikada Halil soldan ortaladı, Jahovic'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.



81. Dakikada Konyaspor net fırsatı kaçırdı. Sağ çaprazda kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Skubic'in sert şutunda top çok az farkla direğin dibinden dışarı gitti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, sahadan 3 puanla ayrılan takım Göztepe oldu.



MAÇTAN NOTLAR...



Göztepe ve Kızılay, Atiker Konyaspor karşılaşması öncesi çok anlamlı bir kampanyaya imza attı. İki kurumun düzenlediği "Bir Atkı Bir Oyuncak" kampanyasına futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Stat çevresinde oluşturulan standlarda, taraftarlar Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara atkı, eldiven, mont ve berelerini bağışladı. Karşılaşmadan önce Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e kampanyaya destek olmasından dolayı plaket verildi. Göztepeli ve Konyasporlu futbolcular ile maçın hakemleri ise sahaya down sendromlu çocuklarla çıktı, tribünlerden büyük alkış aldı.



Göztepeli futbolseverler ilk yarının son iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Göztepeli futbolseverler Konyaspor müsabakasında Bornova Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Günler öncesinden biletleri tüketen yaklaşık 9 bin taraftar ortalığı İzmir Marşı ile inletirken, atkı, flama, bayrak ve dövizlerle adeta tribün şov yaptı. Konyaspor'u da kale arkasından 300 kadar seveni destekledi.



Göztepe'de Konyaspor maçı öncesi şok gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı yüzünden golcü Ömer ve kadro dışı bırakılan Ghilas 21 kişilik kafileye dahil edilmedi. Göztepe'de bir tek forvet olarak Jahovic kadroda yer aldı. Teknik Direktör Tamer Tuna, geçen hafta deplasmanda 3-2 kazanılan Evkur Yeni Malatyaspor maçının on birinde değişikliğe gitmedi. Göz-Göz'de tecrübeli sağ bek 5. karşılaşmasında da yedek soyundu. İzmir ekibinde sol bek Traore ve stoper Hakan Çinemre sakatlıklarından dolayı forma giyemedi.