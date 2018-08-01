Göztepe Kadu'yu bırakmıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Göztepe'de geçen sezonun sonlarına doğru sol dizinden ameliyat olan ve halen takımla çalışmalara başlayamayan Brezilyalı stoper Kadu'nun takımdan gönderilmeyeceği bildirildi

Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performans ve yansıttığı karakterle Başkan Mehmet Sepil'in sevgisini kazanan deneyimli stoperle yeni bir sözleşme yapılacağı kaydedildi. Kadu'nun İzmir ekibinde kalmasını isteyen kurmayların teknik direktör Bayram Bektaş'ın da onayını aldığı belirtilirken, 32 yaşındaki futbolcunun Hollanda'da bireysel olarak çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. Kadu'nun tam olarak iyileşmesinin zaman alacağı bu nedenle bir stoper transferinin daha gerçekleşeceği ifade edildi.



GÖZTEPE, CELSO BORGES'TEN VAZGEÇMİYOR



Deportivo La Coruna'dan orta saha Celso Borges'le de ilgilenen Göztepe, oyuncunun bonservis sorununu çözmesini bekliyor. Deportivo ile yeni sezon çalışmalarına katılan Kosta Rikalı'dan vazgeçmeyen sarı-kırmızılılar, Borges'e bonservisini alır almaz imza attıracak. Deportivo'nun deneyimli futbolcuyu bedavaya elden çıkarmak istememesi transferi zorlaştırıyor.



Göztepe, yarın Hollanda'nın güçlü takımlarından Twente ile hazırlık maçında karşılaşacak. De Mossendam'daki mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. Cuma günü ise İzmir'e dönecek olan Göztepe, ligin ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'la evinde karşılaşacak İzmir ekibi, pazartesi günü hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak.