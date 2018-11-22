Göztepe kilidi açacak

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü lider Medipol Başakşehir'le kritik bir maça çıkacak Göztepe, 12 haftada sadece 5 gol yiyen rakibi karşısında kilidi açmaya çalışacak

Taraftarının büyük desteğini arkasına alacak sarı-kırmızılılar kolay kolay geçit vermeyen Başakşehir'i Yasin, Halil, Castro ve Jarome gibi etkili ayaklarıyla yıkmaya çalışacak. Duran toplarda da gol bulmayı hedefleyen İzmir temsilcisi, stoperleri Titi ve Reis'in hava hakimiyetinden de faydalanacak.

Liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir oynadığı 12 müsabakanın sadece 4'ünde gol yedi. Bir maçta kalesinde en fazla 2 gol gören İstanbul ekibi, Trabzonspor, Erzurumspor, Antalyaspor, Bursaspor, Fenerbahçe, Kayserispor, Konyaspor ve Beşiktaş sınavlarında kalesini gole kapatmayı başardı.

Göztepe ise ev sahibi olduğu tüm maçlarda gol sevinci yaşadı. Oynadığı 6 maçın yalnızca biri kaybeden sarı-kırmızılılar 5 galibiyetin 4'ünü gol yemeden kazandı. İlk hafta Yeni Malatyaspor'a 3-1 kaybeden Göztepe, Konyaspor'u 3-2 yenerken, 3 puan kazandığı Fenerbahçe (1-0), Kayserispor (2-0), Beşiktaş (2-0) ve Çaykur Rizespor (2-0) maçlarında rakibine sevinç yaşatmadı. Öte yandan sarı-kırmızılı futbolseverler karşılaşmanın biletlerine adeta hücum etti. Göztepeliler, 270 TL'den satışa çıkan VIP, 162 TL olan numaralı ve 22 TL olarak belirlenen kuzey kale arkası biletlerini tamamen tüketti. Başakşehir maçında Bornova Stadı'nı tıklım tıklım dolduracak taraftarların atkı, flama, bayrak ve pankartlarla görsel şova hazırlandığı öğrenildi. Göztepe'de sakatlığı bulunan sol bek Traore dışında eksiği yok.