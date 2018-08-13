Göztepe, kırmızı kart yaralısı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1'lik skorla boyun eğen Göztepe'de moraller bozulurken, bu hafta deplasmanda oynanacak Galatasaray sınavı öncesi Poko ve Castro'nun kırmızı kart görmesi takıma ağır darbe vurdu

Orta sahanın en önemli iki ismini birden kaybeden ve bu bölgede yeterli alternatifi bulunmayan Göz-Göz'de teknik ekip sıkıntıya girdi. Orta alana bir takviye daha yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Alpaslan ve Ngando elden kalan isimler oldu. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında eksik olmasına rağmen takımın istekli futbolu ise az da olsa taraftarı teselli etti. Özellikle ikinci yarıda 9 kişi kalmasına karşın Yeni Malatyaspor karşısında ayakta duran oyuncular, taraftarlardan bol bol alkış aldı. Futbolseverler 90 dakika bitiminde takımı alkışlarla uğurladı. Teknik direktör Bayram Bektaş ise ümitlerini kaybetmeyeceklerini ve mutlaka camiaya layık sonuçların alınacağını açıkladı.

Poko'nun sorumsuzca ikinci sarı kartını gördüğünü belitren genç teknik adam, "1 kişi eksik kalınca oyun anlayışımızı sahaya yansıtamadık. Video Yardımcı Hakem (VAR) hiçbir şey lehimize olmadı. Ancak hakem hatalarına sığınmıyoruz. Sahada eksikken verdiğimiz mücadele çok değerliydi. Ümitsizliğe kapılmayacağız, evimizde kaybettiysek deplasmanda kazanacağız. Ben oyuncularımı kutluyorum, herkes elinden geleni yaptı" diye konuştu.

YASİN FARK YARATTI

Göztepe'nin Galatasaray'dan transferi Yasin Öztekin, Yeni Malatyaspor önünde oyuna 54. dakikada girip kalitesini gösterdi. Takımın ataklarını organize eden tecrübeli futbolcu tribünleri de ateşlemeyi başardı. Maçın 70. dakikasında Göztepe'nin attığı golde büyük pay sahibi olan Yasin, ilerleyen haftalarda takımının en önemli kozlarından biri olacağını kanıtladı. Taraftarlar da Yasin'in oyununa geçer not verdi. Sarı-kırmızılıların yeni transferlerlerinden sağ bek Gassama, orta saha Alpaslan ile Deniz ve stoper Titi de ilk kez resmi bir maçta sahaya çıktı.