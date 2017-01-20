Göztepe kupada havlu attı

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Sivasspor bir üst tura yükselirken, Göztepe ise kupaya veda etti

Erkan Kart-Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Sivasspor bir üst tura yükselirken, Göztepe ise kupaya veda etti.



Maçtan dakikalar

7. Dakikada Umut'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top direğe çarparak auta gitti.

26. Dakikada Gökhan Süzen'in şutunda kaleci Göktuğ topu iki hamlede kontrol etti.

28. Dakikada Leroy'un aşırtma vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

35. Dakikada Emre Kılınç'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top direğe çarparak auta gitti.

47. Dakikada Emre Aygün'ün ortasında Leroy'un kafa vuruşunda top direkten döndü.

48. Dakikada Kerim Avcı'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1

57. Dakikada ceza sahasında topla buluşan Gekas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleye gitti. 0-2

88. Dakikada gelişen Sivasspor atağında Kerim Avcı yaklaşık 25 metreden sert vurdu kaleci Göktuğ topu son anda kornere çeldi. Korner sonuç getirmedi. Karşılaşmanın hakemi maçın sonuna 5 dakika ekledi. Uzatma dakikaları sonuçu değiştirmeye yetmedi ve karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazanarak bir üst turu garantiledi.





Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih Mazlum

Göztepe: Göktuğ, Emre, Leo, Emre Can, Canberk (Adis Jahovic dk. 67), Soner, Doğa (Murat dk. 60), Burak, Leroy (Sandro dk. 60), Sinan, Umut

Yedekler: Yavuz, Lokman, Gosso, Tayfur

Teknik Direktör: Okan Buruk



Sivasspor: Tolgahan, Ümit (Muhammed Furkan Işık dk. 55), Kerim, Gökhan, Hasan, Erkan, İbrahim İşçi, Adem, Rıdvan, Emre (İbrahim Öztürk dk. 80), Gekas (Tunahan dk. 62)

Yedekler: Muhammed Burak Yıldız, Ahmet, Bayram, Serhat

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Kerim (dk. 48), Gekas (dk. 57) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Doğa, Sinan, Umut (Göztepe), Ümit, Rıdvan, Tunahan (Sivasspor)