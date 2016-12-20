Göztepe Londra'da spor okulu açtı

TFF 1'inci Lig'de liderlik koltuğunda oturan Göztepe, İngiltere'nin başkenti Londra'da spor okulu açtı

Türkiye'de İzmir'in yanı sıra İskenderun ve Bodrum'da da çocukları sporla buluşturan sarı kırmızılılar çıtayı yükselterek yurt dışına da açıldı. Yeni hizmede giren Londra Göztepe Spor Okulu'nda 2 futbol sahası, 12 yaş altı ve 5 yaş altı çocuklar için oyun alanları, masa tenisi bölümü, dinlenme ve eğlence yerleri, bisiklet yolları ve kafeler bulunuyor.



Başkan Vekili Talat Papatya, hiçbir maddi gelir beklemeden çocuklara Göztepe arması altında spor yaptırmayı amaçladıklarını söyledi. Papatya, "Ülkemizdeki her spor okulunda 200'e yakın çocuğumuz eğitim görüyor. Londra'da da her ülkeden çocuk tesislerimizde spor eğitimi alabilir. Ticari kaygımız olmaksızın çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şimdiki amacımız Avustralya'da spor okulu kurabilmek. Sidney kentinde projelerimiz var. Dünyaya açılacağız" diye konuştu.

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