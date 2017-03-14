Göztepe maçı bileti yarım saatta tükendi

Türkiye 1'inci Ligi'nde pazar günü şampiyonluk yarışındaki kritik maçlarından birinde en yakın rakiplerinden Eskişehirspor'a konuk olacak Göztepe'de taraftarlar, Eskişehir İl Spor Güvenlik Kurulu'nun geçen hafta koyduğu deplasman yasağının kalkmasıyla birlikte biletlere hücum etti

Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak müsabakada sarı kırmızılı taraftarlar için ayrılan 1750 bilet, Passolig'in internet sitesinde satışa çıkar çıkmaz yarım saat içinde tükendi. Göztepeli taraftarlar, deplasmandaki zorlu karşılaşmanın biletlerine gösterilen ilgiyi sosyal medyada esprili göndermelerle değerlendirdi.



Taraftarların twitter'daki, "Göztepe Es-Es deplasmanına gidiyor. 1750 bilet Tam35 dakikada tükendi", "TAM 35 dakikada 1750 bilet bitti", "Bilet çıkar çıkmaz Tam 35 dakikada bilet tüketen taraftara Göztepe denir", "Göztepe deplasman sever", "Keşke futbolcular da taraftar kadar inansa" şeklindeki mesajları dikkati çekti.