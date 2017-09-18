Göztepe maçı sonrası pankart krizi! Taraftar grubu açıklama yaptı

14 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Göztepe, dün İzmir'de Gençlerbirliği ile karşılaştı. Göztepe maçına pankart krizi damga vurdu

İzmir'in takımı Göztepe, 14 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. Dün süper lig maçı için Gençlerbirliği ile maç yapan Göztepe, maçı 3-2 kazandı. Maç sonu ise pankart tartışması yaşandı. Maçın yapıldığı stada üzerinde Mustafa Kemal'in Askerleriyiz asılı bir pankart asıldı. Maçın ilk yarısında duran pankart, ikinci yarıda ise yer almadı. Bunun üzerine stadyum yetkililerinin ikinci yarı öncesi pankartı kaldırdığı söylentileri yayıldı.



Taraftar açıklama yaptı



Göztepe hanesine 3 puan daha yazdı

Maçın ardından

Sosyal medyada tartışmaların yer alması üzerine Göztepe yalı taraftar grubu bir açıklama yaptı. Açıklamada, pankartın iplerinin koptuğu ve ikinci yarıda bu yüzden pankartı toplamak zorunda kaldıklarını belirten taraftarlar, görevlilerin pankartı kaldırmadığını dile getirdi.Süper Lig’de Göztepe fırtınası esmeye devam ediyor. Üst üste Trabzonspor ve Osmanlıspor galibiyetleriyle üst sıralara adını yazdıran sarı-kırmızılılar, taraftarıyla buluştuğu maçta Gençlerbirliği’ni de yenmeyi başardı: 3-2. Göz-Göz, 37’de Scarione ve 38’de Tayfur’un golleriyle 2-0’lık avantajı yakalarken, 41’de Skuletic ilk yarının skorunu belirledi. Göztepe, 76’da Jahovic’le farkı 2’ye çıkardı, son sözü 87’de Serdar söyledi. Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 10’a çıkarırken, düşme hattındaki Gençlerbirliği ise 1 puanda kaldı.4. dakikada ilk tehlikeli atak Göztepe’den geldi. Tayfur’un sağdan ortaladığı topa ceza sahası sol çaprazında Gouffran gelişine vurdu. Ancak meşin yuvarlak kaleci Hopf’un kucağında kaldı.16. dakikada Manu’un sol kanattan taşıdığı top Uğur’un önünde kaldı. Uğur’un ceza sahası içinden yaptığı vuruş sonuç getirmedi.31. dakikada Scarione’nin sol çaprazdan kullandığı frikik atışında kaleci Hopf topu son anda köşeden kornere çeldi.32. dakikada Sabri’nin pasıyla ceza sahasına giren Castro kaleyi görür görmez şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.37. dakikada Göztepe’nin golü geldi. Sağ kanattan Manu’dan sıyrılan Sabri, ceza sahasına ortaladı, Scarione topa gelişine vurup fileleri sarstı: 1-0.38. dakikada Göztepe golleri ikiledi. Sabri’nin kullandığı serbest vuruşta Kadu’nun çıkardığı topa Tayfur kafayı vurdu: 2-0.41. dakikada Gençlerbirliği farkı 1’e indirdi. Ahmet İlhan’ın kullandığı köşe atışında topa altıpas üzerinde dokunan Skuletic, konuk takımı umutlandırdı: 2-1.51. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Scarione’nin pasıyla ceza sahasına sızan Castro’nun kaleci Hopf ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş yandan auta gitti.55. dakikada Khalili’nin ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Beto topu köşeden çeldi.57. dakikada Göztepe yüzde yüzlük golü kaçırdı. Castro’nun pasında Gouffran topu boş kale yerine kaleci Hopf’a nişanladı.62. dakikada Tayfur’un uzun pasında iki savunma oyuncusundan sıyrılan Ghilas, kaleci Hopf ile karşı karşıya kaldı. Ancak Ghilas’ın şutunda meşin yuvarlak kaleyi tutmadı.76. dakikada Göztepe tribünleri bir kez daha ayağa kalktı. Traore’nin pasında orta alandan aldığı topla sol çaprazdan ceza alanına giren Jahovic plase vuruşla kaleci Hopf’u mağlup etti: 3-1.87. dakikada Gençlerbirliği umutlandı. Sağ kanattan Ahmet İlhan’ın ortasında Serdar topa gelişine vurdu: 3-2.Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, bugün iç sahada taraftarlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Muhteşem bir atmosferde mücadele ettiklerini dile getiren Tuna, “Karşılaşmadan önce taraftarla birlikte İsyan Marşı’nı söylemek içimden geldi. Maç 2-0 olduktan sonra coşkuyu ve kontrolü sağlamamız gerekiyordu. Bizi iten taraftarımız var, coşkuyla çok adamla hücum yaparken savunma yönünde eksiklerimiz vardı. Oyuncuların sorumluluklarını, disiplinini tebrik ediyorum. 5 haftalık periyotta 10 puan çıkarmak önemliydi ama ligin daha başı. Daha iyi olmamız gereken çok yönümüz var. Pas yüzdesinin düşük olması bizden de kaynaklandı” dedi. Tuna, geçen seneden daha zor bir ligin olduğunu belirterek, "Oyun coşkumuzu biraz daha yaratıcı ya da kontrollü gerçekleştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, böyle bir seyircinin önünde oynamanın çok zevkli olduğunu söyledi. İki takımı da tebrik eden Bakkal, “Mazeret olarak söylemiyorum ama hakem hataları sonucu etkiledi. İstekli ve coşkulu bir oyun ortaya koyduk. Göztepe'ye yarı sahaya geçirmedik. Biz 112 kilometre koşmuşuz, Göztepe 107 kilometre. Lig uzun bir maraton. İstekli oyundan çok memnunum. yürekler yanmaya başladıysa bir şeyler iyi olmaya başlamıştır. İstekli oyundan çok memnunum eğer yürekler yanmaya başladıysa bir şeyler iyi olmaya başlamıştır” yorumunu yaptı.