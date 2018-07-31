Göztepe'nin neşesi: Yasin Öztekin

Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda kampında sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe'de zorlu sezon öncesi takımın sergilediği performans teknik direktör Bayram Bektaş ve kampı takip eden Mehmet Sepil'i umutlandırdı. Yoğun bir tempoyla çalışan sarı-kırmızılılarda Hollanda'da takıma dahil olan yeni transferler Lamine Gassama, Deniz Kadah, Samed Ali ve Yasin Öztekin uyum sorununu çabucak atlatırken, oyuncular kaliteleriyle şimdiden fark yarattı. Galatasaray'dan transfer edilen ve en son kampa katılan tecrübeli futbolculardan Yasin'in büyük bir özveriyle çalıştığı, takımın da neşe kaynağı olduğu vurgulandı

Geçen sezon 14 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Göz-Göz'de iskelet kadro ise büyük ölçüde korundu. Kaleci Beto, Reis, Kadu, Traore, Castro, Poko, Ngando, Halil, Tayfur, Ghilas, Gouffran gibi kilit isimleri takımda tutan Göztepe, yeni transferlerin gelmesiyle gücüne güç kattı. Göztepe'nin hazırlık maçlarında her ne kadar istediği sonuçları alamasa da oynadığı futbol olumlu olarak yorumlandı. Fortuna Sittard ve Union Saint Gilloise ile 1-1 berabere kalıp, Yunanistan'ın köklü ekibi Olympiakos'a 1-0 yenilen Göztepe'de Bayram Bektaş neredeyse tüm futbolcularına şans verdi.

Perşembe günü Twente ile bir özel maça daha çıkacak İzmir ekibinde yönetim kadroyu daha da güçlendirmek için kolları sıvadı. Stoper, orta saha ve santrfor arayan Göztepe'nin en kısa sürede belirlenen bölgelere oyuncu monte edeceği vurgulandı. Süper Lig'e 12 Ağustos'ta evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçıyla start verecek sarı-kırmızılılarda şu ana kadar ciddi hiçbir sakatlığın yaşanmaması da nazar boncuğu oldu. Öte yandan Göztepe'nin genç orta saha oyuncusu Salim İyik'in 3. Lig'de ter dökecek Muğlaspor'a kiralandığı açıklandı.