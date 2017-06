Göztepe'nin Süper Lig yolculuğu...

Türk futbolunun 92 yıllık çınarı Göztepe, TFF 1'inci Lig Play Off finalinde nefesleri kesen bir mücadelenin ardından Eskişehirspor'u yenerek Süper Lig'e çıkarken, camia olarak inanılmaz bir geri dönüş öyküsüne imza attı

Süper Lig'de son kez 2002-03'de yer alan Göztepe, o sezon Altay'la birlikte Süper Lig'e veda edip TFF 1'inci Lig'e düştü. Göztepe 2003-04'te TFF 1'inci Lig'den, 2004-05'te 2'nci Lig'den düşen sarı kırmızılı kulüp, 2006-07 sezonunda profesyonel liglere veda edip, tarihinde ilk kez amatör kümede oynadı..



Mali ve idari açıdan sıfırı tüketip TMSF'ye devredilen kulübün 2007'de 1 milyon 205 bin TL karşılığında Altınbaş Holding tarafından satın alınmasıyla yeni bir dönem başladı.



2007-08'i amatör kümede geçirdikten sonra yeniden çıkışa geçen Göztepe basamakları birer birer tırmanıp, 2010-11'de TFF 1'inci Lig'e döndü. Ancak Altınbaş Holding'in çabası ve parası sarı kırmızılı ekibi Süper Lig'e taşımaya yetmedi. 2012-13 sezonunda yine 2'nci Lig'e düşen Göztepe'nin kaderi, doğma büyüme Göztepeli olan Mehmet Sepil'in 2014'te kulübü 9 milyon dolara Altınbaş Holding'ten devralmasıyla 3 yılda yine değişti



Zaman kaybetmeden kolları sıvayan Mehmet Sepil, kulüple camia arasındaki duvarı yıkmak adına farklı bir yönetim anlayışı ile yola çıktı. İlk sezonunda 2'nci Lig'de takımı şampiyon yapan Sepil, geçen sezon TFF 1'inci Lig'de yaşanan hayal kırıklığına rağmen pes etmedi ve bu sezon sarı kırmızılı ekibi 14 sene sonra Süper Lige taşıyıp sadece kendi camiasının değil, İzmir'in de Süper Lig hasretine nokta koydu. 14 yıllık süreçte en dibe vurmasına rağmen inancını yitirmeyen ve Süper Lig özlemini İsyan Marşı ile dillendiren Göztepeliler, bugün zirveye çıkmanın sevincini yaşıyor.



Göztepe'yi TFF 1'inci Lig play Off finalinde Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör Yılmaz Vural, 4'üncü zaferini yaşadı. İlk olarak 1994-95 sezonunda dünkü rakibi Eskişehirspor'u Süper Lig'e çıkarmayı başaran Vural, 1995-96'da Sarıyer, 2005-06'da Antalyaspor'la bu sevinci yaşadı. Önceki sezon Adana Demirspor'un başındayken play off finalini penaltılarla kaybeden 64 yaşındaki teknik adam, Göztepe ile kariyerine bir kupa daha ekledi. Bitiş düdüğünün ardından göz yaşlarına hakim olamayan Yılmaz Vural, sevincini futbolcuları ve taraftarıyla paylaştı.Göztepe'nin devre arasında İsviçre'nin FC Will takımından transfer ettiği orta saha oyuncusu Murat Akın, şampiyonluğa doymuyor. Daha önce Kasımpaşa (2), Orduspor, Konyaspor, Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Karabükspor'la 7 kez Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Murat, sarı kırmızılı ekipte üst üste 8'inci zaferine imza attı. Eskişehirspor finalinde kaçırdığı penaltı sonrası üzüntüden göz yaşlarını tutamayan tecrübeli oyuncu, galibiyetin ardından eliyle 8 pozu yaparak bu keaz sevinç gözyaşları döktü.Göztepe'nin kalecisi Günay Güvenç, Eskişehirspor maçının kahramanlarından biri oldu. Sezon içinde zaman zaman eleştirilen Günay, seri penaltı atışlarında Uğur İnceman ve Semih'in vuruşlarını kurtararak takımının Süper Lig'e yükselmesinde başrolü oynadı. Murat Akın'ın kaçırdığı penaltıdan sonra arkadaşının yanına gelip, "Üzülme, senin kaçırdığını ben telafi edeceğim" diyen usta eldiven, sözünü tuttu ve iki penaltıda kalesini gole kapatıp galibiyete damgasını vurdu. Günay maç bitiminde dev bir Göztepe bayrağı ile saha içinde zafer turu attı.Göztepe'nin golcüsü Adis Jahovic, Eskişehirspor ile oynanan final karşılaşmasını da boş geçmedi. 90+5'inci dakikada attığı golle Göztepe'yi beraberliğe, maçı da uzatmaya taşıyan Makedon futbolcu seri penaltılarda Boffin'i ikinci kez avlamaşı başardı. Toplam gol sayısını 21'e çıkarıp krallık yarışında 2'nci olan deneyimli futbolcu, Süper Lig sevincini de doyasıya yaşadı. Takım arkadaşları ve taraftarlarla büyük mutluluk yaşayan Johovic finale damga vuran isimlerin başında geldi.