Erkan Kart-Sarı-kırmızılılar rakibi karşısında 2 kez yenik duruma düşmesine rağmen maçın uzatma dakikalarında attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı. Emre'nin 23. dakikadaki golüyle geriye düşen Göztepe, 43'te Gökhan'ın ceza sahası dışından şık vuruşuyla eşitliği sağladı. Bu kez 82'de sahne alan Kenan, Altınordu'yu yeniden öne geçirdi. Ancak maçı bırakmayan Göztepe 90'da Lokman, 90 artı 3'te de Umut'la maçı çevirdi.



Maç dakikaları;

23. Dakikada Altınordu gol perdesini açtı. Sertaç'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

30. Dakikada Kenan'ın ortasında topa Yusuf Abdioğlu vurdu, kaleci Günay son anda kontrol etti .

38. Dakikada Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta Kone kafayı çaktı, kaleci Erce topu son anda çıkardı.

43. Dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Tayfur'un sağdan taşıdığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Gökhan harika bir vuruşla kaleci Erce'yi avladı: 1-1.

45 artı 2. dakikada Gosso kafayla indirdi, Schwechlen'in gelişine vuruşunu Erce köşeden çeldi.

64. Dakikada Gosso'nun pasını alan Fuchs sağ kanattan ortaladı, Umut'un şutunda yan direge çarpan top dışarı çıktı.

69. Dakikada orta sahada topu olan Kone ceza alanına girdi, sağ çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

78. Dakikada Halil'in sol kanattan ortaladığı top Altınordu savunmasından sekti. Meşin yuvarlağı önünde bulan Kone bomboş pozisyonda topu dışarı attı.

82. Dakikada Altınordu ikinci gölünü buldu. Ceza sahası dışından göğsüyle kontrol ettiğe topa mükemmel vuran Kenan, takımını öne geçirdi: 1-2.

88. Dakikada Erce'nin kalesini terk etmesiyle şutunu çeken Emre'nin topunu savunma uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Emre Aygün vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak boş kale yerine üsten auta çıktı.

90. Dakikada Göztepe dengeyi sağladı. Halil'in pasında ceza sahası içinde vuruşunu yapan Lokman takımına beraberliği getirdi: 2-2.

90 artı 3. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Emre'nin ortasına iyi yükselen Umut kafayla topu filelerle buluşturdu: 3-2.



STAT: Atatürk

HAKEMLER: Çağatay Şahan (x), Mehmet Kapluhan (xx), İbrahim Çağlar (xx)

GÖZTEPE: Günay (xx) - Fuchs (xx) (Dk. 90 Lokman xxx), Gençer (xx), Schwechlen (xxx), Mehmet (xx), Tayfur (x) (Dk. 63 Umut xxx), Gosso (xx), Segbefia (xx) (Dk. 84 Emre Aygün xxx), Gökhan (xxx), Halil (xx), Kone (xx)

ALTINORDU: Erce (xxx) -Kerim (xx), Ozan (xx) (Dk. 85 Sinan), Yusuf Abdioğlu (xx), Emre (xxx), Serkan (xx), Arif (xx), Kenan (xx), Umut (x) (Dk. 65 Abdulkadir x), Sertaç (xx), Göksu (xx)

GOLLER: Dk. 23 Emre, Dk. 82 Kenan (Altınordu), Dk. 43 Gökhan, Dk. 90 Lokman, Dk. 90 artı 3 Umut (Göztepe)

SARI KARTLAR: Halil, Tayfur, Gökhan, Umut (Göztepe) Göksu, Erce, Serkan(Altınordu)



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