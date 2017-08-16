Göztepe pazar günü Kayserispor'un karşısına çıkıyor

Fenerbahçe maçıyla 14 yıllık Süper Lig hasretine nokta koyan Göztepe, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor'u yenip 5244 günlük galibiyet hasretini de dindirmeyi amaçlıyor

Son olarak 2002-03 sezonunda devler arenasında mücadele eden Göztepe, son galibiyetini 12 Nisan 2003'te Diyarbakırspor önünde elde etti. 27'nci haftada oynanan maçta rakibini Alsancak Stadı'nda Göksel Yaman (2) ve Cumhur Bozacı'nın golleriyle 3-0 yenen Göztepe, daha sonra oynadığı 7 müsabakada 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak küme düştü. Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son deplasman galibiyetine de aynı sezonun 20. haftasında Adanaspor önünde imza attı. Turuncu beyazlıları Adana'da 2-1 maglup eden Göztepe, ardından gurbetteki 6 müsabakada galibiyet yüzü görmedi.



Göztepe ve Kayserispor, son kez 2003-04 sezonunda 1'inci Lig'de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçta Göztepe renktaşını 4-2 yenerken, ikinci yarıda Alsancak Stadı'ndaki randevuda sevinen çıkmadı ve karşılaşma 2-2'lik sonuçla tamamlandı.



Teknik direktör Tamer Tuna, rakiplerinin geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a 4-1 mağlup olduğunu, ancak bu skorun kendilerini yanıltmaması gerektiğini söyledi. Fenerbahçe maçındaki oyunlarını sürdürmeleri halinde iyi bir sonuçla İzmir'e döneceklerini dile getiren Tamer Tuna, "Oyun disiplinimizden taviz vermek istemiyoruz. Kayseri'de sonuç ne olursa olsun coşkulu bir görüntü ortaya koymalıyız" dedi.



Müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sağ dizinden sakatlığı bulunan orta saha Selçuk Şahin, bu hafta da görev alamayacak.