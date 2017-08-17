Göztepe Robin Yalçın'ın peşinde

SÜPER Lig'in ikinci haftasında pazar günü deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak Göztepe, sürpriz bir transfer hamlesi gerçekleştirdi

Son olarak Basel'den Fildişi Sahilli sol bek Adama Traore'yi kadrosuna katıp, Hajduk Split'ten stoper Zoran Nizic'in işini büyük ölçüde anlaşan Göztepe'nen Çaykur Rizesporlu orta saha oyuncusu Robin Yalçın'a talip olduğu öğrenildi.



Kanatta da oynayabilen gurbetçi futbolcu için Çaykur Rizespor'un 1.3 milyon Euro istediği, Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Alanyaspor'un da Robin için Karadeniz ekibinin kapısını çaldığı bildirildi. 23 yaşında olan oyuncuyu takıma kazandırmak isteyen Başkan Mehmet Sepil'in Çaykur Rizespor'la pazarlığı sürdürdüğü belirtildi.



Futbola Almanya'nın Stuttgart takımında başlayan Robin Yalçın, bu kulüpte profesyonel olduktan sonra 2015-16 sezonunda Çaykur Rizespor'a geldi. Yerli statüsünde oynayan Robin, Süper Lig'de 46 maçta forma giydi ve 1 gol attı.



Geçen hafta takımının TFF 1'inci Lig'de Manisaspor ile oynadığı müsabakada 90 dakika sahada yer alan genç futbolcu, Almanya'da çeşitli yaş kategorilerinde 47 defa milli formayı terletti. Göztepe'nin Nizic'le sözleşme imzalaması halinde, yabancı kontenjanında yer açabilmek için halen kadrosunda tuttuğu orta saha oyuncusu Prince Segbefia'yı göndermesi bekleniyor.



Sarı kırmızılıların Robin ve Nizic'le anlaştıktan sonra bir kanat oyuncusu alıp transferi noktalandırması bekleniyor.



TUNA KADROYU BOZMAYACAK



Süper Lig'deki ilk sınavında Fenerbahçe ile evinde 2-2 berabere kalıp sezona puanla başlayan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna'nın pazar günü Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta kadroyu bozmayacağı öğrenildi.



Kadir Has Stadı'nda Beto, Sabri, Kadu, Peybernes, Schwechlen, Gouffran, Castro, Rotman, Scariona, Ghilas ve Jahovic tertibiyle mücadele edecek Tuna'nın son transferler sol bek Traore ve forvet Ömer'i ise maçın gidişatına göre oyuna alacağı ifade edildi. Sarı kırmızılılarda sağ dizinden sakatlanan orta saha Selçuk Şahin'in kadroda yer almayacağı belirtildi.



KOMBİNELERE HÜCUM



14 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Göztepe'de taraftarlar kombinelere büyük ilgi gösterdi. İç saha karşılaşmalarını Bornova Stadı'nda oynayacak sarı kırmızılılar, 450 TL'den satışa çıkan 2571 adet maraton tribünü kombinesi tamamen bitirirken, 1250 TL'den satılan numaralı ve 2250 TL olan VIP tribünün de tükenme noktasına geldiği öğrenildi. Kulüp ayrıca, kurumsal kombine kampanyası da başlattı.



Resmi siteden yapılan açıklamada fabrika ve şirketlerin çalışanlarına 10 ve üstü kombine bilet alması halinde indirim yapılacağı vurgulandı. Firmaların da bu kampanyaya büyük ilgi gösterdiği kaydedildi. Bu kampanyanın sadece numaralı tribün için geçerli olduğu ve biletlerin 1250 TL yerine 1050 TL'ye verileceği duyruldu. Göztepe'de kale arkası tribünü biletleri ise sezon boyunca 15 TL'den satılacak.





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