Göztepe savunması yerle bir

Türkiye 1'inci Ligi'nde Sivasspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek 2'nci sıradan 4'üncü basamağa gerileyen Göztepe'nin savunması, son 4 haftada yerle bir oldu

İlk 10 haftada rakiplerine yalnızca 7 kez gol vizesi veren ve ligin en az gol yiyen ekibi unvanını alan sarı kırmızılılar, son 4 müsabakada ise 8 kez topu filelerinde gördü. İlk alarmı 3-3 sona eren Bandırmaspor karşılaşmasıanda veren Göztepe, 2-1 kaybettiği Adana Demirspor ve son oynadığı Sivasspor maçlarında kötü gidişe 'dur' diyemedi. Göztepe, bu periyotta sadece 2-0 kazandığı Yeni Malatyaspor'dan maçında yemedi.



Maç başına ortalama 2 gol yiyen takımının düzeleceğini belirten teknik direktör Okan Buruk, "Savunmada aksaklıklar yaşadık. Bu sorunları en kısa sürede çözeceğiz. Her maçtan ders çıkarıyoruz. Devre arasına kadar oynayacağımız Mersin İdmanpyurdu ve tdeplasmandaki Samsunspor maçlarını kazanarak yeniden Süper Lig potasına gireceğiz."



Okan Buruk'un bu 2 karşılaşmada sol bek Mehmet'i yeniden on bire monte edip, o mevkide oynayan Schwechlen'i Gençer'le birlikte stopere çekeceği, 2 haftadır forma giymeyen Gosso'nun da tekrar orta alandaki yerini alacağı bildirildi.



KUPADA RAKİP YENİ AMASYASPOR



Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda ilk maçında deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yenen Göztepe, 2'nci hafta müsabakasında yarın Bölgesel Amatör Lig temsilci Yeni Amasyaspor'u konuk edecek. Bornova Stadı'nda Mustafa Kürşad Filiz'in düdük çalacağı karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak müsabakanın bilet fiyatları VIP tribünü 50 TL, numaralı 20 TL ve kapalı 10 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Okan Buruk'un Yeni Amasyaspor karşısına yedek ağırlıklı kadroyla çıkacağı belirtildi.

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