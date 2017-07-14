Göztepe, Scarione'yle imzaları attı

Süper Lig'de sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Göztepe, anlaşmaya varıp sağlık kontrolünden geçirdiği Arjantinli ofansif orta saha oyuncusu Oscar Scarione'yle 2 yıllık sözleşme imzaladı

Ülkesinde Boca Juniors altyapısında yetişen 32 yaşındaki Scarione, ardından Deportivo Cuena, İsviçre'de Thun, Luzern ve St Gallen formalarını giydikten sonra 2013 yılında Kasımpaşa'ya transfer oldu. Süper Lig'de 3 sezonda 41 gol atan Scarione, geçen yılı ise İsrail'de Maccabi Tel Aviv'de geçirdi.



KAMPA KATILACAK



Göztepe, Kasımpaşa'dan yeni transferlerinden Andre Castro'nun da takım arkadaşı olan yıldız futbolcuyla 10 gün önce anlaşmasına rağmen bonservis sorununun çözülmesini bekledi. Scarione'nin İsrail'den taşınma işlerini tamamladıktan sonra Gözteepe'nin Avusturya kampına katılacağı bildirildi.



YENİLER AVUSTURYA'DA



Göztepe'de yeni transferlerden Selçuk Şahin, Axel Ngando, Andre Castro ve Nabil Ghilas da takımla birlikte kampa gitti. Medipol Başakşehir'den transfer edilen sol bek Eren Albayrak ve orta saha oyuncusu Rajko Rotman'ın ise yarın kampa katılacağı öğrenildi.



Göztepe, 28 Temmuz'a kadar sürecek Avusturya kampında 16 Temmuz Pazar günü İsviçre temsilcisi Zürih, 19 Temmuz Çarşamba günü İtalyan ekibi Genoa, 22 Temmuz Cumartesi günü Çekya'dan Jablonec ve 26 Temmuz Çarşamba ise Katar temsilcisi El Sadd'la hazırlık maçı oynayacak.



KOBAKHİDZE SÜRPRİZİ



Göztepe'de daha önce takımda kalacağı açıklanan Gürcü futbolcu Alexhander Kobakhidze, Avusturya kampına götürülmedi. Sarı kırmızılılara geçen sezon ikinci yarıda transfer olarak 1'inci Lig'de 15 maçta forma giyen, 4 Haziran'da Eskişehirspor'la oynanan play off finalinin son dakikalarında maçı uzatmaya taşıyan golün asistini de yapan Kobakhidze'nin teknik direktör Tamer Tuna tarafından yetersiz bulunduğu öğrenildi.



Göztepe'de daha önce kulüp bulmaları istenmesine rağmen Urla'daki ilk etapta takımla çalışan Gökhan Karadeniz ve Benjamin Fuchs'un yanı sıra kiralık gönderilmesi planlanan kaleci Göktuğ da kamp kafilesinde yer almadı.



Son olarak İsmail Köse'yi Manisa Büyükşehir Belediyespor'a veren Göztepe'de takımdaki gelecekleri belirsiz olan isimlerden Lokman, Gosso, Murat Akın, Canberk ve genç futbolcular, kamp kadrosuna girmeyi başardı. Sakatlıkları nedeniyle tedavi olan Emre Can ve Hakan Barış da İzmir'de bırakıldı. Stoper Lokman'ın Emre Can'ın sakatlığı nedeniyle kampa götürüldüğü belirtildi.



21 FUTBOLCU GİTTİ



Göztepe'nin 21 kişilik futbolcu kafilesi Günay, Yavuz, Eren, Tanju, Leo Schwechlen, Fethi, Lokman, Canberk, Andre Castro, Segbefia, Gosso, Murat Akın, Selçuk Şahin, Axel Ngando, Oscar Scarione, Halil, Tayfur, Gökay Eser, Erol Hakan Sepil, Jahovic ve Nabil Ghilas'tan isimlerinden oluştu.