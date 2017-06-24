Göztepe, Sepil'le birlikte sıçradı

Spor Toto Süper Lig'e 14 yıl aradan sonra yükselen Göztepe, Başkan Mehmet Sepil göreve geldikten sonra 3 senede büyük sıçrama yaptı

Altınbaş Holding'ten 4 Haziran 2014'te Göztepe'yi devralan Sepil, 2'nci Lig'de olan takımın 3 yılda Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. Sarı kırmızılı camiadaki tüm dinamikleri harekete geçiren Sepil'le birlik ve beraberlik olgusu yeniden güçlenirken, Göztepe hem sportif hem de mali olarak yükselişini sürdürdü. Önce 2014-15 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan Göztepe, bu yıl Süper Lig'e çıktı.



Mehmet Sepil, kulübün tesisleşme yolunda da çağ atlamasını sağladı. Önce Altınbaş Holding'in temelini attığı Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni tamamlayıp açılış yapan Sepil, Torbalı ve Tekeli'de de iki tesisin projesine start verdi. Adnan Süvari Tesisleri'ni genişletmeye başlayan, hem A takıma hem de altyapıya tesis kazandırmak için yoğun çaba sarf eden Başkan Sepil, yeni stat için de gece gündüz mesai harcadı. Gürsel Aksel Tesisleri'nin olduğu yere yapılacak 20 bin 35 kiyi kapasiteli stadyum konusunda büyük mücadele gösteren, projeyi bizzat yenileten Sepil, 14 Haziran'da Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) gerçekleştirdiği ihalenin ardından emeklerinin karşılığını almaya çok yaklaştı.



Stat projesini kulübün imkanlarıyla hazırlayan Mehmet Sepil, 2018-19 sezonuna yetişmesi öngörülen Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin de bir nevi temellerini atmış oldu. Kulübün sponsorluk gelirlerini de artırıp marka değerini yükselten Sepil, görevde olduğu sürece sadece Göztepe'yi değil tüm İzmir'i kucaklamayı başardı. Ezeli rakip Karşıyaka'nın basketbol takımının Barcelona ile oynadığı Euroleague maçını izlemeye gidip bir ilke imza atan Sepil, diğer İzmir kulüpleriyle iyi ilişkiler kurdu. Bu sezon Süper Lig'de boy gösterecek Göztepe, Sepil'le eski günlerine dönüş sinyali verirken, ilerideki hedef ise yıllar sonra Avrupa kupalarına katılmak oldu.



HENTBOL'DE ÇOŞTU

KOBAKHİDDZE KALIYOR

Göztepe Başkan Mehmet Sepil'in göreve gelmesiyle amatör branşlarda da oldukça ivme kazandı. Futbola yaptığı yatırımları diğer dallara yansıtan Sepil'le hentbol takımı önemli başarılar elde etti. İlk olarak namağlup 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselen Göztepe, ilk sezonda Türkiye Kupası'nda final oynayıp Avrupa vizesi aldı. Geride kalan sezonda yine üst sıraları zorlayan sarı kırmızılılar ligi üçüncü bitirerek üst üste ikinci kez Eurochallenge Cup'a katılmaya hak kazandı. Mehmet Sepil, yelken, windsurf, triatlon, yüzme ve eksrime de değer verip, birçok sporcunun Göztepe bünyesine katılmasını sağladı.Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak Göztepe, iç transfer politikasını belirledi. Halil, Tayfur, Segbefia, Günay, Emrecan, Jahovic ve Schwechlen ile yola kesin olarak devam etme kararı alan sarı kırmızılıların Kobakhidze'yi de takımda tutucağı öğrenildi.Eskişehirspor ile Antalya'da oynanan play off finalinde oyuna sonradan girip 90+5'te Jahovic'e asist yapan Gürcü futbolcunun kamp kadrosuna alınacağı ifade edildi. Başkan Mehmet Sepil de deneyimli oyuncu ile yola devam edeceklerini söyledi. Göztepe'de devre arasında kiralık gönderilen Gökhan Karadeniz ve Kone ise Samsunspor'a verilecek.