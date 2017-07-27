Göztepe Sobol'la anlaşma zemini arıyor

TRANSFER döneminde 12 futbolcuyu renklerine dahil ederek zorlu Süper Lig maratonu öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, Trabzonsporlu sol bel Luiz Ibanez'e vize vermedi. Arjantinli futbolcu hakkında olumsuz referans aldığı öğrenilen Tamer Tuna, Ibanez'in yerine Ukrayna'nın Shaktar Donetsk takımından Eduard Sobol'un ismini yönetime verdiği bildirildi

Yönetimin geçen sezon Zorya Luhannsk'ta kiralık oynayan ve bir dönem Fenerbahçe'nin de radarına giren 22 yaşındaki futbolcu için Shaktar Donetsk'in kapısını çaldığı belirtildi.



Donetsk'in genç sol bek için 1 milyon 500 bin Euro istediği, rakamı yüksek bulan Göztepe'nin ise kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi. Shaktar Donetks'in altyapısından yetişen Ukraynalı Sobol daha önce Metalurh Donetsk, Metalist Kharkiv ve Zrya'da kiralık olarak forma giyerken, Ukrayna Milli Takım formasını ise 6 maçta terletti. Mutlaka bir sol bek alacaklarını belirten Tamer Tuna, "Bu mevki için görüştüğümüz çok oyuncu var. Biriyle anlaşma aşamasına gelmek üzereyiz. Avusturya kampı dönüşünde imzalar atılır ve yeni sol bek Fenerbahçe ile oynayacağımız ligin ilk maçına yetişir" dedi.

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