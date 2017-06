Göztepe Süper Lig için sahaya çıkıyor

TFF 1'inci Lig Play Off finalinde Göztepe ve Eskişehirspor yarın Süper Lig için sahaya çıkacak. Antalya Stadı'nda Ali Palabıyık'ın yöneteceği dev randevu saat 21.30'da başlayacak. Tam 14 yıldır Süper Lig'e hasret kalan sarı kırmızılılarda kasığından sakatlanan orta saha oyuncusu Hakan Barış mücadelede forma giyemeyecek

Önceki sezon Süper Lig'e veda eden Eskişehirspor'da ise sol arka adalesinden sorun yaşayan kaleci Boffin'in durumu maç saatinde netleşecek. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmada 13 bin 826 Göztepeli futbolsever ile 14 bin 590 Eskişehirsporlu taraftar tribünlerde olacak. Kariyerinde Eskişehirspor, Sarıyer ve Antalyaspor'u 1. Lig'den bir üst lige çıkaran Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 4'üncü kupası için saha kenarında ter dökecek.



Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig'de, Çaykur Rizespor'la da TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan Eskişehirspor'un çalıştırıcısı Mustafa Denizli de koleksiyonuna bir kupa daha eklemek adına mücadele edecek.



Finali kazanacaklarını belirten Yılmaz Vural, "Geçen sezon Adana Demirspor'un başındayken finali kaybetmenin üzüntüsünü yaşadım. Ancak Göztepe ile Süper Lig hedefine ulaşacağım. Taraftarımızı bu mutluluktan mahrum etmeyeceğiz.



Teknik direktörlük hayatımın 6'nci play off'u olacak. Ben futbolcularıma inanıyorum. Göztepe 18 yıl önce yine Antalya'da Süper Lig'e çıkmıştı. Burası bize uğurlu geliyor, İzmir'e kupayla döneceğiz" dedi.



Mustafa Denizli ise yaptığı açıklamada, "Süper Lig'e yükselmeyi kılcal damarlarıma kadar hissediyorum. Türkiye iki büyük camianın maçını izleyecek, hak eden kazanacak" diye konuştu.



Göztepe Başkanı Mehmet Sepil yarın Eskişehirspor ile oynanacak TFF 1'inci Lig play off finalini kazanacaklarını söyledi. Takımla birlikte kampa giren ve bir an olsun futbolcuların yanından ayrılmayan Sepil, "Hayatımın en zor 90 dakikası olacak. Ancak takıma sonuna kadar güveniyorum. Tüm İzmir de bize inanmalı ve kenetlenmeli. Antalya Stadı'nda müthiş bir atmosfer bizi bekliyorum. 14 yıllık özlemimizi dindireceğiz" dedi.Göztepeli taraftarlar yarınki Eskişehirspor maçı için Antalya'ya akın ediyor. Sarı kırmızılı futbolseverlerin İzmir'den 134 otobüs ve 1 uçakla Antalya'ya geleceği öğrenilirken, çevre illerden ve Avrupa'dan da bazı taraftarların yola koyulduğu bildirildi. Hollanda, Almanya, İngiltere ve Belçika'dan hareket eden Göztepeli taraftarların takımı yalnız bırakmayacağı bildirildi. Maça gidemeyecek futbol severler için ise İzmir'in çeşitli bölgelerinde dev ekranlar kurulacağı açıklandı. Güzelyalı, Bornova, Alsancak, Menderes, Güzelbahçe, Balçova ve Narlıdere'de belediyelerin organizasyona başladığı ve taraftarların buralarda karşılaşmayı takip edeceği ifade edildi.TFF 1'İNCİ Lig'in diğer İzmir temsilcisi Altınordu, Göztepe'ye finalde başarılar diledi. Yöneticileri ve masa tenisi oyuncuları Altınordu isimli tekne ile körfez turuna çıkarken, sahil boyunca " Kardeşimiz Göztepe'ye Süper Lig Yolunda Başarılar Dileriz" pankartı açtı. Gördükleri tablo karşısında oldukça mutlu olan Göztepeli taraftarlar alkışlar, sloganlar ve Göztepe Marşları ile Altınordululara teşekkür etti. Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarın'da seyir halindeki sürücüler ise kornalarla destek verdi.Göztepe'nin futbolcuları Murat, Tayfur, Sinan, Gençer ve Lokman daha önce TFF 1'inci Lig'de kupa coşkusu yaşamayı başardı. Murat tam 7 takımla Süper Lig'e çıkarken, Gençer Başakşehir'de, Lokman da Antalyaspor'da bu mutluluğu tattı. Göztepe'nin kanat oyuncuları Tayfur ve Sinan ise geçen sezon Alanyaspor'da top koştururken, play off finalinde şimdiki teknik direktörleri Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Adana Demirspor'u eleyerek kupa kaldırdı.