Göztepe taraftarından İzmir Marşı

Ligin dördüncü haftasında Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Göztepe'de taraftarlar Osmanlı Stadı'nı İzmir Marşı'yla inletti

Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında Osmanlıspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Göztepe’de taraftarlar sosyal medyada gündeme oturdu. Maçın ardından hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyleyen Göz Göz taraftarı, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” sesleriyle Osmanlı Stadı’nı inletti.

Tribünlerin marşı coşkuyla söylediği anlar taraftar kameraları tarafından kaydedildi. Ligde Fenerbahçe’den beraberlik koparan, Trabzonspor’u da mağlup etmeyi başaran Göztepe, Tamer Tuna yönetiminde başarılı bir grafik çiziyor.

Etiketler; #göztepe #izmir marşı
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