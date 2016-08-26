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    • Göztepe teknik direktörü Buruk iddialı

    Türkiye 1'inci Ligi takımı Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, iddialı açıklamalarda bulundu

    24 Ağustos 2016 Çarşamba 14:44
    Göztepe teknik direktörü Buruk iddialı
    Göztepe, pazar günü oynayacağı Altınordu maçıyla bu sezon ilk defa taraftarının karşısına çıkmaya hazırlanırken Okan Buruk, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Okan Buruk, derbiyi gala gecesi olarak değerlendirirken şöyle dedi:

    "Sahneye bu maçla çıkacağız. Altınordu karşısında özlenen Göztepe'yi seyrettireceğiz. 1-1 berabere biten Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında pozitif bir görüntü ortaya koymuştuk. İkinci haftada daha iyi işler yapacağımızı göstereceğiz. Kazanacağımıza inanıyorum. Bu maçla çıkışa geçeceğiz."

    Altınordu'ya da övgüler yağdıran Okan Buruk, bu konuda şunları söyledi:

    "Geçen hafta Giresunspor karşısında izlediğim rakibimiz gerçekten saygıyı hak ediyor. Geçen sezondan farklı bir Altınordu oluşturulmuş. Yetenekli oyuncular sahip, sürprizlerle dolu bir ekip. Hücum oynamak isteyen 2 takımın mücadelesi herkese heyecan verecek."

    Mekadon golcü Jahovic'in transferi hakkında da açıklama yapan Buruk, "Biz bir teklifte bulunduk. Şu anda olay, kulüpler arasında. Yöneticilerin pazarlığı sürüyor. Transfer 3-4 güne içinde netleşir. Elbette Jahovic dışında alternatiflerimiz de mevcut."

    SALİM'E ÖVGÜ

    Okan Buruk, altyapıdan A takıma yükselen genç futbolcularından memnun olduğunu söyledi.  Özellikle orta sahada görev yapan Salim İyik'in çok yetenekli bir oyuncu olduğunu dile getiren Buruk, "Salim'den çok memnunum. Bize kesinlikle fayda sağlayacak. Kaleci Göktuğ da bizim önemli değerlerimizden biri" diye konuştu.

    Altyapı patentli Halil Akbunar'ın da iyi bir gelişim gösterdiğini belirten Okan Buruk, "Halil'in Elazığspor'a gitmesi, kendisini geliştirmesi açısından çok iyi olmuş. Bu sezon bizim en önemli silahlarımızdan biri olacak" dedi.

    GOSSO: "UZUN YILLAR GÖZTEPE'DE KALACAĞIM"

    Göztepe kaptanı Jacques Gosso, sarı kırmızılı kulübe uzun yıllar hizmet etmek istediğini söyledi. Şu an kendisini çok iyi hissettiğini ifade eden 33 yaşındaki Gosso, "Uzun bir süre daha takımıma futbolcu olarak katkı koymak istiyorum. Gücümün kolay kolay tükeneceğini sanmıyorum. Futbol yaşamımı sonlandırdıktan sonra da Göztepe'den kopmak istemem" diye konuştu.

    Geçen sezon takıma gelen 7 yabancıdan sadece kendisinin kaldığını hatırlatan Gosso, "Ben profesyonelliği her şeyin üzerinde tutuyorum. Sahada en iyisini yapmak için mücadele ediyorum. Genç oyuncularımıza da elimden geldiği kadarıyla profesyonelliğimi aşılamaya çalışıyorum" dedi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Türkiye, 1inci, Ligi, Takımı, Göztepenin

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