Göztepe teselli buldu

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek ilk 5'e girme şansını kaçıran Göztepe, Avrupa yolunda çekiştiği rakipleri Kayserispor ve Trabzonspor'un yenilmesiyle az da olsa teselli buldu

Göztepe teselli buldu

Kayserispor deplasmanda Bursaspor'a 1-0, Trabzonspor da evinde Beşiktaş'a 2-0 kaybederek Göztepe ile puan farkını açma şansını kaçırdı. Göztepe'nin diğer rakibi Demir Grup Sivasspor ise Antalyaspor deplasmanından 4-1 galip gelerek İzmir ekibinin 1 puan önüne geçti. Pazar günü evinde Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, UEFA Avrupa Ligi umutlarını korurken karşılaşmanın önemi sarı-kırmızılılar için daha fazla arttı.

Göztepe, düşüşe geçtiği ikinci yarıda oynadığı 7 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Bir tek Sivasspor'u Bornova Stadı'nda tek golle geçen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Başakşehir'e yenildi, Kayserispor, Trabzonspor ve Osmanlıspor'la berabere kaldı.

Antalyaspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de kart cezalısı Sabri ve sakatlıkları süren Hakan'la Ömer forma giyemeyecek. 2 maçlık cezası biten sol bek Traore formasına kavuşacak. Sakatlıkları yüzünden ve 2 haftadır takımdan ayrı kalan kaleci Beto ile stoper Kadu'nun da iyileştiği öğrenildi.

Öte yandan Göztepe'nin Antalyaspor ile oynayacağı maçın biletleri de satışa çıktı. Bilet fiyatları şu şekilde:

VIP Tribün 216 TL, Numaralı Tribün 109 TL , Kuzey Kale Arkası Tribün 16.5 TL ve Misafir Tribün 22 TL


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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