Göztepe, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 3'üncü haftasında seyircisinden yoksun çıkacağı maçta cumartesi günü Trabzonspor'u Bornova Stadı'nda ağırlayacak Göztepe, rakibini lig tarihinde sadece 2 kez yenebildi

İlk kez 1974-75 sezonunda Trabzonspor'un yeni yükseldiği şimdiki adıyla Süper Lig'de karşı karşıya gelen iki takımın 23 resmi maçında 12 kez bordo mavililer galip gelirken, 9 maç berabere bitti. Göztepe, Karadeniz ekibini sadece 1974-75 ve 2001-02 sezonlarında yenebildi. Göztepe, rakibine karşı ilk galibiyetini 13 Nisan 1975'te deplasmanda tek golle aldı. Göztepe, 3 Mayıs 2002'de de Alsancak Stadı'ndaki randevuyu da 4-2 kazandı. İki takım arasında 2002-03 sezonunda oynanan son maçta ise golsüz eşitlik bozulmadı.



Geride kalan 2 haftada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalıp, Kayserispor'a 1-0 yenilen sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçına odaklandı. Sol arka adalesinde yaşadığı sakatlık yüzünden Kayserispor'a karşı görev alamayan kanat oyuncusu Gouffran'ın iyileştiği öğrenilirken, sağ dizinden sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Selçuk Şahin'in de takımla çalışmalara başladığı belirtildi. Teknik direktör Tamer Tuna'nın futbolculara sık sık uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Taraftarın eksikliğini hissedeceklerini belirten Tuna'nın, "Trabzonspor sezona çok iddialı girdi. Ancak biz de yavaş yavaş uyum sorununu atlatıyoruz. İlk galibiyetimizi alıp çıkışa geçeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.