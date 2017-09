Göztepe transfere damga vurdu. İşte takımın yeni oyuncuları...

Süper Lig'e 14 yıl sonra dönüş yapan ve ilk 3 haftayı 4 puanla kapatan Göztepe, transfer piyasasına damgasını vurdu

Hasretle beklediği devler arenasında bu sezon kalıcı olmayı hedefleyen Göztepe, 17 Haziran'da başlayan transfer sezonunda tam 18 futbolcuyu kadrosuna dahil edip imza şov yaptı. Her mekviye oyuncu alan sarı kırmızılılar kadrosunu baştan aşağı yenilerken, geçen sezon 1'inci Lig'de görev yapan 18 isimle de yollarını ayırdı.



Göztepe ilk takviyesini Fransa'nın Bastia takımından orta saha Axel Ngando'yu alarak gerçekleştirirken, takıma katılan son isim ise Belçika'nın Standard Liege takımından stoper Milos Kosanovic oldu. Göztepe, transferde tercihini çoğunlukla yabancı futbolculardan yana kullandı. Takıma 11 yabancı monte eden İzmir ekibi, 7 de yerli oyuncu aldı. Süper Lig'in en çok transfer yapan ekiplerinden olan Göztepe, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan da futbolcu takviyesi gerçekleştirdi.



Fenerbahçe'den stoper Hakan Çinemre, Galatasaray'dan sağ bek Sabri Sarıoğlu ile Beşiktaş'tan golcü Ömer Şişmanoğlu ve orta saha Enes'i renklerine bağlayan Göztepe'ye en çok futbolcu Gaziantepspor'dan geldi. Göztepe, bu takımdan Ghilas, Doğanay ve Serkan'la sözleşme imzaladı.



Transfere yaklaşık 20 milyon Euro harcayan Göztepe'de geçen sezondan Jahovic, Halil, Tayfur, Schwechlen, Tanju, Günay ve Segbefia takımda kalan isimler oldu. Teknik direktör Tamer Tuna, şu ana kadar ligin en çok transfer yapan takımı olduklarını belirterek, "Yıllar sonra Süper Lig'e yükselmiş bir takımız. Yeni bir ekip kurmak zorundaydık. Elbette bu geçiş süresi çok zor oldu. Ancak aramıza katılan futbolcular uyum sürecini en süratli şekilde atlattı. İlk 3 haftada aldığımız skorlar ve sergilediğimiz performans bize oldukça umit verdi. Hedefimiz yenilenen kadromuzla Süper Lig'de kalıcı olabilmek" açıklamasını yaptı.



GÖTEPE'YE GELENLER



Beto Pimparel- Sporting Lizbon



Mathieu Peybernes- Lorient



Ricardo Kadu- Ponte Preta



Adama Traore- Basel



Andre Castro- Kasımpaşa



Oscar Scarione- Maccabi Tel Aviv



Rajko Rotman- Başakşehir



Axel Ngando- Bastia



Youn Gouffran- New Castle United



Milos Kosanovic- Standard Liege



Nabil Ghilas- Gaziantepspor



Doğanay Kılıç- Gaziantepspor



Serkan Bakan- Gaziantepspor



Ömer Şişmanoğlu- Beşiktaş



Enes Durmuş- Beşiktaş



Sabri Sarıoğlu- Galatasaray



Hakan Çinemre- Fenerbahçe



Selçuk Şahin- Gençlerbirliği