Göztepe, üstülük kurduğu zaman daha çok gol yedi!

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, oynadığı 9 haftada kalesinde gördüğü 15 golün 9'unu, önde olduğu dakikalarda yedi

Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-1 üstünlük kurmasına rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Göztepe, bu sezon Fenerbahçe maçının ardından ikinci beraberliğini aldı.



İlk 9 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 17 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 20 gol atıp, kalesinde 15 gol gördü.



Göztepe, ilk 9 maçta yediği 15 golün 9'unu karşılaşmaların ilk yarılarında, 3'ü dün olmak üzere 6 golü de ikinci yarılarda yedi.



Sadece Osmanlıspor maçında kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, müsabakalarda önde olduğu dakikalarda rakiplerinin 9 gol kaydetmesini engelleyemedi.



Ligin ilk haftasında 2-1 üstün durumda bulunduğu Fenerbahçe maçının 64. dakikasında Martin Skrtel'in golüne engel olamayan Göztepe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Galip geldiği Gençlerbirliği maçında 2, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor müsabakalarında ise üstün olduğu dakikalarda kalesinde birer gol gören Göztepe, dünkü Aytemiz Alanyaspor maçında ise yine önde olduğu bölümlerde 3 kez rakibinin skor üretmesine mani olamadı.





Kalecilerin performansı



Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk yarıda sakatlandığı için yerini Günay Güvenç'e bırakan kaleci Beto, bu sezon 8 maçta 675 dakika sahada kaldı ve 10 golü engelleyemedi.



Geçen sezon Göztepe'nin TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmasında büyük katkısı olan Günay Güvenç ise 2 maçta 135 dakika mücadele etti ve kalesinde 5 gol gördü.





Göztepe: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 3



Stat: Bornova



Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu



Göztepe: Beto (Dk. 46 Günay Güvenç), Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes (Dk. 56 Kosanovic), Traore, Castro, Rotman, Selçuk Şahin, Tayfur Bingöl (Dk. 84 Halil Akbunar), Scarione, Jahovic



Aytemiz Alanyaspor: Remy, Gassama, Welinton, Fofana (Dk. 70 Maniatis), Nsakala, Efecan Karaca, Sackey (Dk. 46 Mbilla), Taha Yalçıner, Fernandes, Emre Akbaba, Vagner Love



Goller: Dk. 41 ve 74 Jahovic, Dk. 72 Castro (Göztepe), Dk. 66 Efecan Karaca, Dk. 87 Mbilla, Dk. 90+2 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 11 Sackey, Dk. 57 Gassama, Dk. 88 Emre Akbaba, Dk. 90+2 Fernandes, Dk. 90+5 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 57 Kosanovic, Dk. 90+2 Sabri Sarıoğlu (Göztepe)



Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor, 3-3 berabere kaldı.



46. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Jahovic'in ceza alanı dışından attığı sert şutta, top az farkla auta gitti.



52. dakikada ceza alanı içinde Jahovic'in pasıyla topla buluşan Tayfur'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



54. dakika sol kanattan hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan'ın yaptığı ortada, Kadu yerinde bir müdahale ile topu kornere uzaklaştırdı.



66. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Vagner Love'un şutunda Göztepeli savunma oyuncularına çarpan top ceza alanı içindeki Mbilla'ya kadar geldi. Mbilla'nın yaptığı ortada, Efecan topu filelerle buluşturdu: 1-1.



72. dakika Göztepe tekrar öne geçti. Tayfur'un sert şutunda kaleci Remy'den dönen topu iyi takip eden Castro, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.



74. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Adis Jahovic'in, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti: 3-1.



87. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza alan içinde Sabri'nin uzaklaşmak istediği topu iyi takip eden Mbilla, meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı: 3-2.



90+2. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Aytemiz Alanyaspor atağında Göztepeli futbolcuların uzaklaştıramadığı topla buluşan Fernandes'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3.



Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.





Maçı 1 puanla kapattık



Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Müsabaka 3-3'e geldiği için üzülüyoruz, elimize aldığımız maçı maalesef kaybettik." dedi.



Maçtan sonra katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuna, rakiplerini tebrik ederek, Aytemiz Alanyaspor'un bugünkü gibi dönüşleri yapabilen bir takım olduğunu ve oyun planlamasında da bunu bilerek ilerlediklerini söyledi.



Tuna, maçın genelinde topa sahip olan taraf olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Rakibimizin etkili koşu yapan ve sprinter oyuncuları vardı. 3-1'den sonra 7-8 dakikada verdiğimiz pozisyonlar oyun karakterimizle uyan bir durum değildi. İkinci yarı Beto ve Mathieu'nun sakatlıkları nedeniyle hamlelerde değişiklikler yaptık. Müsabaka 3-3'e geldiği için üzülüyoruz, elimize aldığımız maçı maalesef kaybettik."



Taraftarlara teşekkür eden Tuna, "Yaşattıkları bu coşku bizim daha fazla istememize neden olabiliyor. İstemediğimiz şekilde maçı 1 puanla kapattık." diye konuştu.



Tuna, Beto'nun milli takımdan döndükten sonra küçük bir ağrısı olduğunu, Mathieu Peybernes'in de daha önceki ağrısının tekrarladığını, bu futbolcuların kesin durumlarının yarın ortaya çıkacağını belirtti.



Gol atmayı seven bir takım olduklarını kaydeden Tuna, geliştirmeleri gereken yönleri olduğunu sözlerine ekledi.