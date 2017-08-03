Göztepe'ye Altın ders 3-1

Yeni sezon öncesinde Süper Lig temsilcisi Göztepe ve 1. Ligde mücadele edecek olan Altınordu, İzmir Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. 90 dakikanın genelinde sahada daha iyi işler yapan 1. Lig'in genç ve dinamik ekibi Altınordu, Göztepe'yi 3-1 yenerek moral buldu

Erkan Kart-Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Altınordu, 2. Dakikada Hakan Çinemre'nin kendi ağlarını havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 53. Dakikada Castro durumu eşitledi: 1-1. Göztepe'ye göre daha etkili bir oyun sergileyen Altınordu 62. Dakikada Murat, 80. Dakikada Barış'la farkı 2'ye çıkardı ve müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Maç dakikaları;

2. Dakikada Göztepe'de Hakan'ın geri pasında rüzgarın şiddetiyle hızlanan top kaleci Beto'yu geçip direğin yanından filelere gitti: 0-1.

12. Dakikada Altınordu ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Murat'ın ortaladığı topa altıpas üzerinde Kerim kafayı vurdu. top kaleci Beto'nun bakışları arasında az farkla yandan dışarı çıktı.

17. Dakikada Scarione'nin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ghilas'ın yerden şutunu Berke çıkardı.

31. Dakikada kaleci Beto'nun kısa düşen pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Alican sol ayakla plase vuruşunda Beto topu köşeden çıkarıp hatasını telafi etti.

35. Dakikada defanstan atılan uzun topu iyi kontrol eden Mirkan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Beto gole izin vermedi.

48. Dakikada ceza yayı üzerinden Barış şutunu çekti, Göztepe kalecisi Beto topu son anda köşeden kornere tokatladı.

53. Dakikada Göztepe skora denge getirdi. Scarione'nin pasında topa bekletmeden vuran Andre Casto skoru eşitledi: 1-1.

62. Dakikada Altınordu bir kez daha öne geçti. Soldan Yusuf Acer'in ortaladığı topa sağ çaprazda çok iyi kontrol eden Murat, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-2.

74. Dakikada Yusuf Acer'in pasına hareketlenen Kerim, Hakan'dan sıyrılıp şutunu çekti. Top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

80. Dakikada Altınordu farkı iki'ye çıkardı. Kerim'in derinlemesine pasında kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Barış sert bir şutla maçın skorunu belirledi: 1-3.

Karşılaşma sonunda her iki takımında taraftarları oyuncularını tribünlere çağırarak alkışladı



STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Koray Gençerler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

GÖZTEPE: Beto, Sabri Sarıoğlu (Dk. 72 Leo), Mathieu, Hakan Çinemre, Tanju Kayhan (Dk. 90 Axel), Jahovic, Rotman, Castro, Gouffran (Dk. 83 Tayfur Bingöl), Scarione (Dk. 65 Muhammed Enes Durmuş), Ghilas (Dk. 50 Halil Akbunar)

ALTINORDU: Berke Özer, Kerim Alıcı, Recep Yemişçi (Dk. 67 Seydi Kayasoy), Yusuf Yalçın Arslan, Yusuf Acer, Barış Alıcı, Serkan Göksu (Dk. 90+1 Berk Erel), Oğulcan Ülgün (Dk. 80 Rıdvan Özdemir), Murat Uçar (Dk. 83 Enis Durak), Alican Özfesli (Dk. 90 Mutlu Aksu Doğan), Mirkan Aydın (Dk. 56 Fatih Aktay)

GOLLER: Dk. 2 Hakan Çinemre (kendi kalesine), Dk. 62 Murat Uçar, Dk. 79 Barış Alıcı (Altınordu), Dk. 52 Castro (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 17 Castro, Dk. 56 Tanju Kayhan (Göztepe), Dk. 58 Oğulcan Ülgün (Altınordu)



