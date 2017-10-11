Göztepe'ye bir sponsor daha

Süper Lig'de Göztepe'nin sponsorları arasına Petlas da eklendi. AKO Grubu'nun firması olan ve Türkiye'nin tek yerli lastik markası olma özelliği taşıyan Petlas'la 1 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı

Kulüpte gerçekleşen imza törenine Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Mutlu, AKO Satış Direktörü Ahmet Candemir, Pazarlama İletişimi Müdürü Serdar Işık ve İzmir Bölge Müdürü Mehmet Emirsoy katıldı. Ahmet Candemir imza töreninde yaptığı konuşmada Göztepe'ye sponsor olmaktan duyduklarını memnuniyeti getiren Candemir, "Başarı ivmesi her geçen gün yükselen, İzmir'in ve ülkemizin gururu Göztepe Spor Kulübünün resmi sponsoru olduğumuz için mutluyuz. Ülkemizin değerlerine sahip çıkmayı sorumluluğumuz sayıyoruz. Petlas olarak Göztepe Spor Kulübü'ne başarılı spor yolculuğunda eşlik edeceğimiz için gurur duyuyoruz" diye konuştu. "Petlas gibi güçlü ve yerli bir markanın desteğini aldıklarından dolayı mutlu olduklarını belirten Doğan Mutlu, "İnanıyorum ki Petlas, Göztepe Spor Kulübü'nün gücüne güç katacak" ifadelerini kullandı.