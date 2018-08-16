Göztepe'ye ceza yağdı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe'ye ceza yağdı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyaspor maçında direkt kırmızı kart gören Andre Casto'ya 2, sportmenik dışı davranışta bulunan kaptan kaleci Beto'ya 1 maç ceza verdi. Beto, ayrıca 13 bin TL de para cezasına çarptırıldı

Göztepe'ye ceza yağdı
16 Ağustos 2018 Perşembe 16:13

Kurul, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahüratta bulundukları gerekçesiyle kuzey kale arkası C ve D, numaralı batı B1, H, I, J, K blokta yer alan seyircilerin elektronik biletlerini 1 maçlığına bloke etti. Bu tribünde oturan futbolseverler gelecek hafta Bornova Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasını stattan izleyemeyecek. Göztepe, taraftarının neden olduğu saha olayları yüzünden de 20 bin TL ceza ödeyecek.

Sarı-kırmızılılarda Castro ve Beto'nun yanı sıra Yeni Malatyaspor maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Poko da Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
Önceki Haber
İYİ Parti'de A Takımı belli oldu
Sonraki Haber
Karşıyaka’da 100 bin kişiye ‘afet’ eğitimi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.