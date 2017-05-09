Göztepe'ye çifte şok

Türkiye 1'inci Ligi'nde cuma günü kümede kalma mücadelesi veren Samsunspor'la play off'a kalabilmek için hayati önem taşıyan maçta karşı karşıya gelecek olan Göztepe'de çifte şok yaşandı

Sarı kırmızılı ekipte geçen hafta deplasmanda 6-5 kazantdığı Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında sakatlanan sağ bek Benjamin Fuchs'un sol arka adalesinde yırtık tespit edilirken yine aynı maçta sol dizine darbe alan orta saha oyuncusu Murat'ın da sakatlığının önemli olduğu belirtildi. Fuchs'un 2 hafta takımdaki yerini alamayacağı, Murat'ın da kesin olarak Samsunspor sınavında forma giyemeyeceği açıklandı. İki hafta önceki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kasığına darbe alan Hakan'ın da oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.



Bu arada Mersin deplasmanında sol ayak bileğine darbe alan kaptan Gosso da ise ciddi bir soruna rastlanmaması teknik ekibi biraz olsun sevindirdi. Fuchs ve Murat'tan gelen kötü haberle sarsılan sarı kırmızılılarda kırmızı kart cezalıları stoperler Lokman ile Gençer de forma giyemeyecek.



Teknik direktör Yılmaz Vural'ın Samsunspor karşılaşmasında sağ beke Tanju'yu monte edip savunmanın göbeğinde Emrecan-Schwechlen ikilise görev vereceği, solda ise Canberk'i oynatacağı öğrenildi. Vural, art arda önemli fireler verdiklerini belirterek, "Yine de eksikler bahana değil. Şu an itibariyle 2 final maçımız kaldı. Samsunspor ve Denizlispor'u şartlar ne olursa olsun yenmek zorundayız" ifadelerini kullandı.