Göztepe'ye Fransız oyuncu!

Göztepe Kulübü, uzun süredir temaslarda bulunduğu Newcastle Unitedlı futbolcu Yoan Gouffran ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, geçen sezon Newcastle'ın İngiltere Premier Lig'e çıkmasında rol oynayan 31 yaşındaki Fransız forvet Yoan Gouffran, Göztepe'ye transfer oluyor.



Başarılı Fransız forvetin Göztepe ile 2 senelik bir kontrat imzaladığı bildirildi.