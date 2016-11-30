Göztepe'ye kupa morali

Sivas deplasmanında her iki takımın da belli bölümlerde pozisyon bulduğunu söyleyen Okan Buruk, "Çok güzel bir stadyumda maça çıktık. Önceliğimiz lig olsa da bizim için kupanın içinde yer almak da çok değerli. Gruba galibiyetle başlamak istiyorduk, bunun için zorlu bir deplasmandan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Sahaya genç br kadro sürdüm ve Sivasspor gibi bir rakibin karşısında oyuncularımın performansını görme fırsatı yakaladım. Artık tamamen Yeni Malatyaspor randevusuna odaklanacağız" dedi. Göz-Göz'de Mehmet Erdem'in cezası bitti.Kaynak: DHA
UMUT VARSA UMUT VAR
Göztepe'de sezonun ilk haftalarında nöbetçi golcü olan Umut Nayir, son 4 maçta 5 gol attı. Haftalarca yedek kaldıktan sonra ligde Jahovic'in cezalı olduğu Boluspor maçına ilk 11'de başlayıp 90+1'inci dakikada galibiyeti getiren penaltıyı gole çeviren Umut, ardından Makedon yıldızla birlikte as kadroya monte oldu.
Boluspor randevusunun ardından üst üste 11'de çıktığı 3-3 biten Bandırmaspor maçında 2, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçında 1 kez ağları sarsan genç futbolcu, kupada Sivasspor'u da boş geçmedi. Sivas'ta 83'üncü dakikada oyuna dahil olan Umut, 1 dakika sonra takımını galibiyete taşıdı. Ligde 6, kupada 3 gole ulaşan 23 yaşındaki futbolcu bu gollerin 5'ini son dakikalarda atarak ilginç bir istatistiğe ulaştı.
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