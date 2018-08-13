Göztepe yeni sezona yenilgi ile başladı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Bornova Stadı'nda oynanan Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı adeta nefesleri kesti. Kırmızı kartların havada uçuştuğu, gollerin iptal edildiği ve bol pozisyonların yaşandığı müsabakada konuk Yeni Malatyaspor, Göz-Göz'ü 3-1 yenerek yeni sezona galibiyetle başladı

Müsabakada gol perdesini 23'te Mina açtı, 32'de Poko kırmızı kartla Göztepe'yi 1 kişi eksik bıraktı. İkinci yarının hemen başında Costro'nun direkt kırmızı kart görmesiyle İzmir ekibi bir şok daha yaşadı ve 9 kişi kaldı. 64'te Yeni Malatyaspor'dan Chebake kırmızı kart görürken, 71'de sarı kırmızılılar, Sadık'ın kendi ağlarını havalandırmasıyla dengeyi sağladı. Ancak 3 dakika sonra Yeni Malatya bir kez daha öne geçti. Göztepe'de 89'da Alpaslan'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal oldu, son sözü 90'da Ömer söyledi.



16'ncı dakikada Gouffran'ın kullandığı köşe atışında Deniz Kadah kafayı vurdu, top üst direkten döndü. Topu takip eden Reis yerde kalınca Göztepeli futbolcular uzun süre penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti.

23'üncü dakikada savunmanın arkasına sarkan Mina tek vuruşla topu filelere gönderdi. Özgür Yankaya önce golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Ardından video hakem uygulaması sonucu Mina'nın golü geçerli sayıldı ve Yeni Malatyaspor öne geçti: 0-1.

32'nci dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Poko, Adem'e müdahalesi sonucu Özgür Yankaya tarafından ikinci sarı karttan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

48'inci dakikada Göztepe'de bu kez Castro kırmızı kart gördü. Portekizli futbolcunun Mina'nın bileğine bastığı video hakem uygulaması tarafından tespit edildi ve Castro direkt kırmızı kart gördü.

70'inci dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Yasin ortasında Sadık ters bir vuruşla kendi ağlarını havalandırdı: 1-1.

73'üncü dakikada Yeni Malatyaspor bir kez daha üstünlük sayısını buldu. Ceza alanında topla buluşan Aleksic kaleci Beto'yu avladı: 1-2.

89'uncu dakikada Göztepe'nin Alpaslan'la attığı gol önce geçerli sayıldı, ardından video hakem uygulaması sonucunda golün ofsayt olduğuna karar verildi.

90'ıncı dakikada Yeni Malatyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ömer Şişmanoğlu topu filelere göndererek eski takımına karşı gol sevinci yaşadı: 1-3.

Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Özgür Yankaya (x), Erdinç Sezertan (xx), Candaş Elbil (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Gassama (xx) (Dk. 82 Tayfur), Titi (x), Reis (xx), Traore (x), Poko (x), Castro (xx), Deniz (x) Halil (xx), Gouffran (x) (Dk. 39 Alpaslan x), Ghilas (x) (Dk. 54 Yasin xxx)

YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xxx) - Sincare (xx), Sadık (xx), Mina (xxx), Chebake (xx), Ahmet (xx), Aleksic (xxx), Guilherme (xx) (Dk. 81 Ömer xx), Dia (xx) (Dk. 76 Pereira x), Adem (xx) (Dk. 68 Buğra xx), Boutaib (xx)

GOLLER: Dk. 70 (KK) Sadık (Göztepe) - Dk. 23 Mina, Dk. 73 Aleksic, Dk. 90 Ömer (Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 32 Poko, Dk. 48 Castro (Göztepe) - Dk. 64 Chebake (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Poko, Gassama, Yasin (Göztepe) - Chebake, Mina, Ömer, Aleksic (Yeni Malatyaspor)

MAÇIN ARDINDAN

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. İki takım teknik direktörleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, çok zor bir deplasmandan müthiş bir galibiyet çıkardıklarını söyledi. Mücadeleden dolayı tüm futbolcularını kutlayan genç teknik adam, "Göztepe karşısında güzel bir maç oldu. Zor bir deplasmandı, taraftar müthişti. Keşke karşılaşma 11'e 11 oynansaydı. Baskı yediğimiz anlar oldu. Daha sonra 2'nci ve 3'üncü golü atınca çok rahatladık. Video Hakem Uygulaması'nın adaletli olduğunu düşünüyorum. Geçen sene yaşadığımız bazı maçlarda kaybettiğimiz puanlan oldu. VAR sistemi olsaydı daha farklı sonuçlar elde edilecekti. Takım olarak eksikliklerimiz var. Sakatlarımız ve geç gelen oyuncularımız var. Haftaya Fenerbahçe karşısında en iyi şekilde hazırlanıp diri bir şekilde sahaya çıkacağız" dedi.

BEKTAŞ: "ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Göztepe'nin çalıştırıcısı Bayram Bektaş ise iyi başladıkları maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Poko'nun kırmızı kart görmesiyle oyun planlarının bozulduğuna vurgu yapan Bektaş, "Poko atılana kadar gayet istediğimiz şekilde maçı götürüyorduk. Sonra sıkıntı yaşadık. Oyun anlayışımızı sahaya yansıtamadık. 10 kişi oynamanın zorluğunu çektik. Poko sorumsuzca davranmamalıydı. Taktik anlamda değerlendirme yapacağım. Maalesef attığımız golün iptali oldu, hiçbir şey lehimize işlemedi. Ancak ümitsizliğe kapılmayacağız. Ben oyuncularımın mücadelesinden çok memnunum. Hepsini kutluyorum. Biraz daha ileri uçta üretken olmalıydık. VAR'da çıkan kararlara sığınmıyoruz. Ancak bu akşam çok kez VAR'a müracaat edildi" ifadelerine yer verdi.