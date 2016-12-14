Göztepe yeni sponsorla anlaştı

Mahall Bomonti Halkapınar'da gerçekleşecek imza törenine Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ile futbolcular katılacak. Yapılacak anlaşmayla göre Türkerler, bu sezon forma göğüs reklamının yanı sıra futbol takımının ana sponsoru da olacak.Kaynak: DHA
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