Göztepe yeniden play off hattında

TFF 1'inci Lig'de Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 6-5 gibi tarihi bir skorla yenerek play off avantajını eline geçiren Göztepe, taraftarına korku ve mutluluğu bir arada yaşattı

Kiritik maçta ilk yarıyı 4-0 önde bitirdikten sonra 53 ve 72'üncü dakikalar arasında 4 gol birden yiyerek skorun 4-4'e gelmesini engelleyemeyen Göztepe, 6-5 biten 90 dakikanın ardından derin bir oh çekti. play off yarışındaki rakipleri Giresunspor, Ümraniyespor ve Boluspor'un yenildiği haftayı çok karlı kapatan Göztepe adeta 12 puanlık bir karşılaşmayı kayıpsız geçmiş oldu.



İki hafta aradan sonra yeniden play off hattına giren Göztepe bitime 2 maç kala ipleri de eline geçirdi. Puanını 49'a yükselten sarı kırmızılı ekip, son iki haftada Samsunspor ve Denizlispor'u (D) yendiği takdirde rakiplerinin durumuna bakmaksızın play off vizesini alacak.



Kariyerinin en ilginç maçlarından birini yaşadığını belirten Teknik Direktör Yılmaz Vural hayatında ilk kez bir karşılaşmayı değerlendirmekte zorluk çektiğini söyledi. Kendileri için 3 puanın çok büyük önem taşıdığına vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Karşılaşma 6-5 ya da 1-0 bitmiş, buna takılmıyorum. Bizim için kazanmak son derece önemliydi. Rakiplerimizin puan alamadığı bir haftayı inanılmaz bir avantajla bitirdik. Tabii ki müsabakanın 4-0'dan 4-4'e gelmesi herkese ders olmalı. Futbolda bir maçın 90 dakika olduğu unutmamak zorundayız. Hakem düdüğü çalmadan kimse kazandım diye düşünmeyecek. Neticede aylar sonra deplasmandan galibiyetle ayrıldık. Şimdi 2, belki de 5 finalimiz var. Futbolcularımız bizi mahcup etmeyecek. Hepsi canla başla mücadele ediyorlar. Emeklerinin karşılığını alacaklar" yorumunu yaptı.



MUTSUZUM



TARİH TEKERRÜR ETTİ

MERSİN'E TESELLİ VERDİ

DEPLASMANDA İLK GALİBİYET

HALİL VE UMU YILDIZLAŞTI



TARAFTAR SEVİNMEDİ

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil , Mersin İdmanyurdu karşısında elde ettikleri 6-5'lik galibiyetin kendisini mutlu etmediğini söyledi. İlk yarıyı 4-0 önde bitirdikleri maçı ikinci yarıda zora soktuklarını belirten Başkan Sepil, "Mersin'den çok rahat bir galibiyetle dönmemiz gerekiyordu. Belki ilk kez bizim kazandığımız haftada play off yarışındaki rakiplerimiz kaybetti. Ama biz dramatik bir karşılaşma oynadık, mutsuzum" dedi.Mersin İdmanyurdu maçının ardından özellikle sosyal medyada futbolculara ağır eleştiriler yapanlara da ateş püsküren Sepil, "En ufak olumsuz duruma felaket senaryoları yazılıyor. Şahsi kaprisler yüzünden bizlere negatif enerji veriliyor. Bunları yapanlara izin vermeyeceğim. Elbette biz de beklentileri gerçekleştiremedik. Ancak 2 maçımız kaldı. Halen şansımız sürerken, Göztepe'ye zarar verilmesin" diye konuştu.Samsunspor ve Denizlispor maçlarında teknik ve taktikten çok motivasyona ihtiyaçları olduğunu anlatan Sepil, "Kaderimiz kendi elimizde. Ben her zaman takımımın yanında oldum. Bu süreçte de futbolcularıma sahip çıkacağım. Bunlar bizim oyuncularımız. Uzaydan adam mı getireceğim? Bu çocuklara güveniyorum" yorumunu yaptı. Başkan Sepil, son iki haftada tüm kritik maçların aynı gün ve saatte oynatması gerektiğini sözlerine ekledi.TÜRK futboluna 31 yıldır teknik direktör olarak hizmet eden Yılmaz Vural, 1998-1999 sezonunda da 6-5 kazandıkları Mersin İdmanyurdu-Göztepe maçına benzer bir karşılaşma yaşadı. O dönem Gençlerbirliği'nde görev yapan deneyimli teknik adam, Trabzonspor deplasmanından 5-4'lük galibiyetle döndü. Trabzonspor karşısında 56'ıncı dakikaya 3-1 mağlup giren Vural yönetimindeki Gençlerbirliği, 83'üncü dakikada 4-3'lük üstünlüğü sağladı. Ardından 89'uncu dakikada Trabzonspor skoru 4-4 yaparken, Macar Sandor 90'ıncı dakikada attığı golle Başkent ekibine 3 puanı getirdi. Gol düellosu şeklinde geçen iki karşılaşmayı da kazanmayı başaran Yılmaz Vural, Türk futbol tarihinde yine iz bırakmayı bildi.Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 6-5 kazandıkları maçtan sonra küme düşen Mersin İdmanyurdulu futbolcuları teselli etti. Mersin İdmanyurdu'nun Türkiye için değerli bir kulüp olduğunu vurgulayan Vural, "Mersin İdmanyurdu'nda görev yapan gencecik, pırıl pırıl çocuklar mücadelelerinden vazgeçmedi. Skoru 4-4'e getirmelerine rağmen biz kazandık, rakibimiz küme düştü. Kendilerine geçmiş olsun diyorum. Umarım en kısa sürede geri dönerler" dedi.TFF 1'inci Lig'de play off mücadelesi veren Göztepe, 2017 yılında ilk kez İzmir dışında oynadığı bir maçı kayıpsız geçti. Son olarak 24 Aralık 2016'da Samsunspor'u Samsun'da 2-1 yenmeyi başaran sarı kırmızılılar, ardından Şanlıurfaspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Boluspor, Bandırmaspor ve Yeni Malatyaspor deplasmanlarında galibiyet yüzü görmedi. Bu süreçte sadece Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kalabilen Göztepe, diğer 5 maçı kaybetti. Mersin İdman Yurdu'nu 6-5 yenen Göz-Göz, bu sezon deplasmandaki 5'inci galibiyetini aldı.Göztepe'nin sol kanat oyuncusu Halil Akbunar, Mersin İdman Yurdu maçına damga vuran isimlerden oldu. Atılan 6 golün 4'üne asist yapan 24 yaşındaki futbocu kariyer rekoru kırdı. İkinci yarıda ilk kez bir müsabakada ilk 11'de sahaya çıkan Umut da 2 gol atarak galibiyetin mimarlarından biri oldu. Karşılaşma sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Umut, "İlk yarıda yapmamız gerekeni yaptık. İkinci yarı için herkesten özür diliyoruz. Tek tesellimiz kazanmak. Play off'a kalarak Süper Lig'e yükselmek istiyoruz" dediGöztepeli taraftarlar 6-5 kazanılan Mersin İdmanyurdu maçının ardından takımı sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu. Taraftarlar 4-0'dan skorun 4-4'e gelmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Hayatımızda ilk kez rahat bir maç izleyelim dedik, kalp krizi geçiriyorduk. Futboldan memnun değiliz. Oyuncular ömürlerimizden ömür aldı. Günay'dan başka kalecimiz yok mu?" gibi mesajlar paylaştı.