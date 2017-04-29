Göztepe yine mağlup

Türkiye 1'inci Ligi'nde Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe’yi 1-0 mağlup etti

Türkiye 1'inci Ligi'nde Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe’yi 1-0 mağlup etti.



28’inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında sağ katta topla buluşan Sedat ceza sahası içerisinden kaleye sert vurdu. Onun vuruşunda top kaleciye çarparak oyun alanına döndü. Topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.



52’inci dakika Evkur Yeni Malatyaspor atağında Murat Yıldırım’ın kullandığı köşe vuruşunda topla iyi yükselen Perreira’nın vuruşunda top meşin yuvarlak Kaleci Günay’da kaldı.



64’üncü dakika sol kanatta topu ceza sahası içerisine taşıyan Halil topa sert vurdu. Top kalecinin üstünden auta çıktı.



75’inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında sağ kanattan topu taşıyan Caner Arıcı ceza sahası içerisine ortaladı. Murat Akça'nın vuruşunda top kalecin sağından ağlarla buluştu: 1-0.



90'ıncı dakikada göztepe'den Lokman kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Karşılaşma Evkur Yeni Malatyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



STAT: İnönü



HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Esat Sancaktar (xx), Hakan Yemişken (xx)



EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir (xxx)- Caner Arıcı (xxx), Sedat Ağçay (xxx), Perreira (xx), Azubuike (xx), Sadık (xxx), Dialiba (xx) (Dk.86 Yiğitcan), Murat Akça (xxx), Rahman Buğra (xxx), Murat Yıldırım (xx) (Dk.69 İrfan Başaran xx), Ayite (xx) (Dk.70 Eren Tozlu xx)



GÖZTEPE: Günay (xx)- Emre (xx), Leo Schwechlen (xx), Hakan Barış (x) (Dk.56 Kobakhidze x) Jahovic (xx), Gosso (xx), Tanju (x), Segbefia (x), Halil Akbunar (xx) (Dk.81 Sinan Özkan) Lokman Gör (x), Tayfur (x) (Dk.77 Emre Aygün x)



GOL: Dk.75 Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor)



KIRMIZI KART: Dk.90 Lokman (Göztepe)



SARI KARTLAR: Azubuike, Murat Akça, Rahman Buğra, Sağdık (Evkur Yeni Malatyaspor) Tanju,Emre, Leo (Göztepe)