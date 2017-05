Göztepe'yle Altınordu'nun play off günü

Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'un Süper Lig biletini aldığı, Eskişehirspor ve Giresunspor'un da ilk 6'yı garantilediği 1'inci Lig'de play off'a çıkacak son 2 takımı yarın oynanacak Denizlispor-Göztepe, Altınordu-Eskişehirspor ve Boluspor-Manisaspor maçları belirleyecek

Tümü saat 18.30'da başlayacak bu üç müsabaka sonunda Göztepe, Altınordu ve Boluspor'dan ikisi normal sezonu ilk 6 içinde tamamlayıp play off'ta Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek. Son haftaya girildiğinde en az bir İzmir ekibinin ilk 6'ya kalması kesinleşirken, alınacak sonuçlara göre bu sayı ikiye de çıkabilecek.



Haftaya 52 puanla 5'inci sırada giren Göztepe, kader maçında Denizlispor'a konuk olacak. Atatürk Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak derbiyi Koray Gençerler yönetecek. Galibiyetin yanı sıra, 1 puan bile sarı kırmızılı ekibi play off'a taşımaya yetecek. Göztepe derbiyi kaybederse, rakiplerinin takılmasını bekleyecek. Bu durumda Boluspor'un mağlup olması, Altınordu'nun yenilmesi ya da berabere kalması gerekecek. Altınordu kazanır, Boluspor berabere kalırsa, 4'ten daha az farklı mağlubiyetler dahi sarı kırmızılı ekibi ilk 6'ya sokacak. Göztepe kaybeder, Bolu ve Altınordu kazanırsa, her şey bitecek.



Geçen hafta Ümraniyespor'u deplasmanda 90+3'te Barış'ın golüyle yenerek play off umudunu son maça taşıyan Altınordu, play off vizesi cebinde olan Eskişehirspor'u saat 18.30'da Bornova Stadı'nda konuk edecek. 50 puanla 7'nci sırada yer alan Altınordu'nun Süper Lig yarışına devam edebilmesi için Barış Şimşek'in yöneteceği müsabakayı kazanması, Göztepe ve Boluspor'un kaybetmesi ya da berabere kalması gerekiyor. Kırmızı lacivertli ekip berabere kalırsa, ikili averajda üstün olduğu Boluspor'un yenilgisi de play off için yetecek. Altınordu kaybettiği takdirde Süper Lig umutlarını erteleyecek.



İKİ TAKIMN FORMÜLÜ



3'LÜ AVERAJDA ALTINORDU

GÖZTEPE'DE MURAT KAFİLEDE

ALTINORDU'DA BERKE DÖNDÜ



YEDEK MANİSASPOR SAHADA

Tüürkiye 1'inci Ligi'nde yarın oynanacak 34'üncü hafta maçlarının sonucu ne olursa olsun, Göztepe ve Altınordu'dan biri her koşulda play off biletini cebine koyacak. Ancak Göztepe, Denizlispor'da+n en az 1 puan alır, Boluspor evinde Manisaspor'a kaybeder veya yenişemezse, Altınordu'nun Eskişehirspor karşısında alacağı galibiyet, 2 İzmir takımını da play off'a taşıyacak. Boluspor ve Göztepe yenilirse, Altınordu'nun beraberliği bile iki İzmir temsilcisinin ilk 6'da yer almasını sağlayacak.Altınordu'nun ilk 6 şansının üçlü averaj kalma ihtimali de bulunuyor. Kırmızı lacivertli ekip sahasında Eskişehirspor'la berabere kalır, Boluspor evinde Manisaspor'a yenilir, Ümraniyespor da Balıkesirspor'a mağlup ederse, üç takım 51 puanda buluşacak. Bu durumda yapılacak üçlü averaj hesabında en yi durumdaki Altınordu, play off vizesini alan takım olurken, Boluspor ile Ümraniyespor ilk altının dışında kalacak.Denizylispor'la play off için kader maçına çıkacak Göztepe'de sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Murat Akın'da Denizli'ye götürüldü. Sol dizinden sakatlanan Murat'ın 2 gündür idmanlara çıktığı ve görev verilmesi durumunda oynayabileceği öğrenildi. Göztepe'de sol arka adalesi yırtılan sağ bek Fuchs ve kasığından sorun yaşayan orta saha Hakan ise görev alamayacak. Sarı kırmızılılarda Yeni Malatyaspor müsabakasında kırmızı kart görüp 3 maç ceza alan stoper Lokman da forma giyebilecek.Altınordu'da U17 Milli Takımı ile Hırvatistan'daki Avrupa Şampiyonası'dan dönen kaleci Berke Özer'in, yarınki Eskişehirspor randevusunda 18 kişilik kadroda yer alacağı öğrenildi. Kırmızı lacivertlilerde arka adalesinde çekme olan ve hafta haftanın büyük bölümünü düz koşu yaparak geçiren stoper Sinan Osmanoğlu'nun bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştığı, yarınki müsabakada forma giyebileceği belirtildi. Altınordu'da tedavileri süren Berk ile Enis dışında eksik bulunmuyor.Ligde hiçbir iddiası ve endişesi bulunmayan Denizlispor ise son maçında ağırlayacağı Göztepe'yi yenerek taraftarına 3 puanla veda etmeyi hedefliyor. Yeşil siyahlı ekipte Moritz, Alperen, Cenk ve Ziya sakat, Tahacan ise cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Göztepe ile yaşanan bilet krizini konuk takıma 2 bin 526 kişilik yer ayırarak çözen yönetim, bilet fiyatlarını tüm tribünler için tam 10, öğrenci 5 TL olarak belirledi. Göztepe taraftarına ayrılan kale arkasının bilet fiyatı ise 15 TL.Ligin son haftasında play off mücadelesi veren Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak Manisaspor, as futbolcularından yoksun sahaya çıkacak. Geçen hafta Şanlıurfaspor'u yenip ligde kalmayı garantileyen siyah beyazlı ekipte teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın ligde az şans bulan kaleci Yağızcan, Emre, Bakaki, Bilal, Ömer ve Alper gibi oyuncuları sahaya süreceği belirtildi. Karafırtınalar, Bolu'da en iyi şekilde mücadele edeceklerini belirterek, "Biz deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız. Futbolcularımın kazanmak için terlerini son dalmasına kadar akıtacaklarına inanıyorum" dedi.